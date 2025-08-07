Pre Lluvia: profundizan trabajos de limpieza y mantenimiento de canales en la capital tucumana La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reforzó los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales pluviales en la ciudad, en el marco del Plan Pre Lluvia, que tiene como objetivo prevenir anegamientos en días de tormentas.

En ese marco, esta semana se inició un operativo en el canal Irineo Leguisamo, que cruza el barrio Ex Aeropuerto, en la zona este de la ciudad, donde con la asistencia de operarios y maquinarias se retirarán residuos y se realizarán reparaciones estructurales, en una extensión de 1.600 metros.

El secretario de Servicios Públicos municipal, Luciano Chincarini, quien supervisó la marcha del operativo, destacó que “las tareas se encuadran en el plan integral de mantenimiento y limpieza de todos los sistemas pluviales de la ciudad, que cuenta con más de 24 kilómetros de canales internos y que requieren una atención permanente para mitigar inundaciones ocasionadas por grandes tormentas, como consecuencia del cambio climático”.

El funcionario precisó que “en este operativo se trabajará a lo largo del canal Irineo Leguisamo, que tiene una extensión de aproximadamente 1.600 metros, que van a ser totalmente recuperados, con la reparación de la infraestructura de hormigón y el reemplazo de todas las losetas que están fracturadas”.

Además, detalló que “se va a hacer una limpieza profunda para despejar este canal, de donde se estima que será necesario extraer cerca de 4.000 m³ de residuos, ya que está tapado de basura, y también se van a retirar algunos árboles que han crecido en los margen y que dificultan el normal escurrimiento del agua”.

El secretario de Servicios Públicos señaló que es necesario el acompañamiento de los vecinos para mantener la limpieza de este importante canal. “Esto es un trabajo complementario que hay que hacer con las familias de los barrios Ex Aeropuerto y Juan Pablo, que está a la par, ya que cuentan con el servicio de recolección domiciliaria de residuos todos los días, a pesar de lo cual se siguen arrojando residuos al canal. Es importante que los vecinos saquen la basura en el horario que corresponde y que no la arrojen dentro del canal”, subrayó Chincarini.