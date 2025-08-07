Señales de unidad en el PJ tucumano: Jaldo reunió a intendentes y legisladores en un almuerzo político Mientras las definiciones para las elecciones nacionales del 26 de octubre siguen en suspenso, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles un almuerzo con intendentes y legisladores del PJ, que se convirtió en una fuerte señal de unidad dentro del oficialismo provincial.

La reunión, que no figuraba en la agenda oficial, tuvo lugar en un espacio reservado y contó con la presencia del ministro del Interior, Darío Monteros, uno de los hombres clave en el vínculo con los intendentes del Este y del Oeste. También asistieron los legisladores Sergio Mansilla, Aldo Salomón, Carlos Najar, Carlos Gallia, Leopoldo Rodríguez y Alejandra Cejas.

Aunque no hubo anuncios sobre las candidaturas del frente “Tucumán Primero”, se especula que los nombres recién se definirán cerca del 17 de agosto, fecha límite para presentar listas ante la Justicia Nacional Electoral.

Estrategia, encuestas y Milei en el centro del debate

Según trascendió, el gobernador les pidió a los jefes municipales redoblar esfuerzos de cara a la campaña. “Nos dijo que las encuestas son útiles, pero que lo importante es el trabajo territorial”, comentó uno de los presentes.

MIRA TAMBIÉN La UNT se suma al paro nacional universitario convocado por Conadu Histórica

El diagnóstico compartido por los dirigentes apunta a un escenario distinto al de 2023: en ese entonces, Javier Milei logró imponerse en Tucumán, pero hoy, según el análisis del PJ, su imagen se encuentra en declive. Por eso, se insistió en la necesidad de “provincializar” la elección, poniendo en valor la gestión local y el rol del Estado como herramienta de transformación.

En el encuentro también se habló de la elección en Alberdi. Participó el interventor Guillermo Norry, quien confirmó que el PJ competirá con una sola candidatura a la intendencia.

Acercamientos, gestos y posibles nombres

MIRA TAMBIÉN Pre Lluvia: profundizan trabajos de limpieza y mantenimiento de canales en la capital tucumana

Uno de los datos que más llamó la atención fue la presencia de la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, esposa del legislador Javier Noguera, referente del espacio “Fuerza Patria”. Aunque no se oficializó ningún acuerdo, su participación fue leída como un gesto concreto tras meses de tensiones entre esa ciudad y la Casa de Gobierno.

En paralelo, distintos partidos que integraban el frente antimileísta ya están enviando documentación para integrarse al armado de “Tucumán Primero”. Fuentes cercanas señalaron que el tema fue tratado en conversaciones recientes entre Jaldo y el senador Juan Manzur.

Con este contexto, gana fuerza la posibilidad de que el propio Jaldo encabece la lista, acompañado por la diputada Gladys Medina y el legislador Noguera. Sin embargo, aún restan negociaciones internas dentro del peronismo. En ese marco, se espera que el Frente Renovador –conducido por los hermanos Yedlin en la provincia– formalice su adhesión al espacio en las próximas horas.

MIRA TAMBIÉN Con ironía y firmeza, Acevedo volvió a apuntar contra Milei y pidió unidad en el peronismo tucumano

Acevedo: “Hoy hay un solo peronismo”

Desde la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo ratificó el rumbo de unidad. “Hace tiempo vengo diciendo que el manzurismo y el jaldismo son parte del pasado. Hoy estamos en un solo espacio, con una sola bandera peronista”, afirmó.

La estrategia del oficialismo es clara: evitar filtraciones prematuras, consolidar la unidad y llegar al cierre de listas con todos los nombres ordenados, en un tablero donde Tucumán busca tener peso propio dentro del panorama nacional.