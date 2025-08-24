Prisión preventiva para el presunto abusador de Mate de Luna y Mitre: lo acusan de atacar a tres mujeres Un hombre de 51 años quedó con prisión preventiva por 45 días tras ser imputado por tres abusos sexuales en la vía pública en la zona de Mate de Luna y Mitre, luego de ser identificado en un video y detenido cuando intentaba huir hacia Santiago del Estero.

Un hombre de 51 años quedó detenido con prisión preventiva tras ser imputado por tres hechos de abuso sexual ocurridos en la vía pública en la zona de avenida Mate de Luna y Mitre, en San Miguel de Tucumán. El caso tomó notoriedad la semana pasada luego de que se difundiera un video en el que se lo observa tocando inapropiadamente a una adolescente al ingresar a un edificio.

El acusado fue identificado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y posteriormente capturado en medio del monte en la zona de Las Ánimas, cerca del límite con Santiago del Estero. Según informó el Ministerio Público Fiscal, en el momento de su arresto llevaba dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de que planeaba fugarse.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual 3, conducida por Ignacio López Bustos. Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Carlos Berarducci relató que tras la difusión del video, otras dos mujeres denunciaron al sospechoso, reconociéndolo como el autor de hechos similares.

Los tres ataques imputados ocurrieron este año: el primero, el 4 de marzo, cuando una joven fue abordada al ingresar a su domicilio; el segundo, el 28 de julio, cuando una mujer que caminaba hacia su trabajo fue agredida en la esquina de Bernabé Araoz y 24 de Septiembre; y el último, registrado en las imágenes difundidas, contra la adolescente.

La fiscalía lo acusa como presunto autor del delito de abuso sexual simple en tres oportunidades, en concurso real. Berarducci solicitó prisión preventiva por 90 días, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, además del impacto traumático en las víctimas.

Finalmente, el juez interviniente ordenó que el hombre permanezca detenido bajo esta medida cautelar por 45 días, mientras se avanzan con pruebas clave, entre ellas las declaraciones en cámara Gesell de las víctimas.

