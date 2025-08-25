El arranque de la semana será fresco, sobre todo en las primeras horas. Este lunes 25 de agosto se esperan mínimas de entre 4 y 6 grados, lo que obligará a abrigarse bien durante la mañana. Sin embargo, las tardes se presentarán templadas y agradables, con máximas que rondarán los 20°C.
Desde mediados de semana, el termómetro comenzará a mostrar un repunte más notorio. Para jueves y viernes, las máximas podrían ubicarse entre los 25 y 28 grados, llegando en algunos sectores del Gran San Miguel y el interior provincial a valores cercanos a los 30°C.
Según Brito, este comportamiento se explica por la influencia de sistemas de alta presión y la falta de frentes fríos que alteren las condiciones actuales. “El cielo despejado y el aire seco potencian el aumento de las temperaturas durante el día”, detalló, al tiempo que señaló que “no hay señales de lluvias a la vista”.