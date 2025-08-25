Semana soleada y con temperaturas en aumento en Tucumán Los tucumanos disfrutarán de varios días de sol y un progresivo ascenso de la temperatura, de acuerdo con el informe del observador meteorológico Cristofer Brito. El pronóstico indica estabilidad, cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvias en el corto plazo.

El arranque de la semana será fresco, sobre todo en las primeras horas. Este lunes 25 de agosto se esperan mínimas de entre 4 y 6 grados, lo que obligará a abrigarse bien durante la mañana. Sin embargo, las tardes se presentarán templadas y agradables, con máximas que rondarán los 20°C.

Desde mediados de semana, el termómetro comenzará a mostrar un repunte más notorio. Para jueves y viernes, las máximas podrían ubicarse entre los 25 y 28 grados, llegando en algunos sectores del Gran San Miguel y el interior provincial a valores cercanos a los 30°C.

Según Brito, este comportamiento se explica por la influencia de sistemas de alta presión y la falta de frentes fríos que alteren las condiciones actuales. “El cielo despejado y el aire seco potencian el aumento de las temperaturas durante el día”, detalló, al tiempo que señaló que “no hay señales de lluvias a la vista”.