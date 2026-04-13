Protesta por inundaciones en La Madrid terminó con fuerte intervención policial Mientras crece la preocupación por nuevas inundaciones, autoridades provinciales se reunieron con la comunidad para evaluar soluciones y anunciar posibles intervenciones

La localidad de La Madrid volvió a ser escenario de un fuerte conflicto este lunes, cuando una protesta vecinal sobre la ruta nacional 157 derivó en un operativo policial que fue cuestionado por su nivel de violencia. Los manifestantes, integrados por vecinos de la zona, reclamaban obras urgentes para evitar nuevas inundaciones que afectan periódicamente a la comunidad.

El corte de ruta generó momentos de alta tensión, especialmente cuando intervino la fuerza de seguridad para liberar la circulación. Según denunciaron algunos participantes, el accionar policial fue excesivo, lo que agravó el malestar social en una localidad que viene atravesando reiteradas situaciones críticas vinculadas al desborde de agua.

En paralelo al conflicto, el ministro del Interior, Darío Monteros, junto al ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, encabezaron una reunión con vecinos de La Madrid, técnicos provinciales y autoridades locales.

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Durante el encuentro se analizó en profundidad la situación hídrica de la zona, uno de los principales reclamos de la comunidad, y se avanzó en la definición de intervenciones destinadas a prevenir futuras inundaciones. Las autoridades escucharon los planteos de los vecinos y se comprometieron a evaluar alternativas que brinden una solución estructural al problema.

El conflicto dejó en evidencia la urgencia de respuestas concretas y sostenidas en el tiempo, en una localidad que reclama obras clave para garantizar la seguridad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.