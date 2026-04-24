Provincia y Municipio refuerzan su plan para garantizar el transporte público El gobernador y la intendenta de la Capital coincidieron en la necesidad de una estrategia metropolitana y un diagnóstico integral para mejorar la calidad, frecuencia y sostenibilidad del transporte público.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirieron este viernes a la situación del transporte público de pasajeros en la provincia y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas estructurales para garantizar su funcionamiento, en un contexto de crisis y retiro del financiamiento nacional.

Jaldo reconoció las deficiencias actuales del sistema y destacó el trabajo conjunto con el municipio para revertirlas. “Sabemos que el transporte público en Tucumán tiene muchas falencias, pero con la Intendenta venimos haciendo un gran esfuerzo para corregirlas, tanto en la calidad y frecuencia del servicio como en las condiciones de las unidades”, afirmó. Además, subrayó el impacto económico y social de la actividad, que sostiene a cientos de familias y resulta esencial para el funcionamiento de la provincia.

En ese sentido, el mandatario provincial explicó que la prórroga de la Emergencia del Transporte Público permitirá contar con márgenes legales y administrativas para tomar decisiones en beneficio de los usuarios. “Cuando el transporte se paraliza, la provincia también se detiene: afecta la educación, la salud y el comercio. Por eso, el objetivo es sostener esta emergencia para garantizar el servicio”, sostuvo.

Por su parte, Chahla puso el foco en la necesidad de abordar el sistema desde una perspectiva metropolitana. “El transporte no es solo de la Capital, es metropolitano, y sin una mirada integral no va a funcionar”, señaló. La intendenta detalló que ya se trabaja en un diagnóstico conjunto que abarque toda la provincia y permita avanzar en soluciones concretas.

Entre las propuestas en análisis, mencionó la posibilidad de una futura licitación, la incorporación de nuevas unidades y la optimización de recorridos. No obstante, advirtió sobre la complejidad social del sistema, especialmente en relación con los trabajadores del sector. “Tenemos que evaluar cada situación, garantizar condiciones dignas y ser cuidadosos en cada decisión”, indicó.

Asimismo, remarcó la necesidad de reducir costos sin trasladar mayores cargas a los usuarios, en un contexto de restricciones presupuestarias. “Estamos desfinanciados, por eso necesitamos una estrategia clara y definitiva junto al Gobierno provincial”, afirmó.

En el cierre, Jaldo contextualizó la crisis actual en la retirada del Estado nacional del financiamiento al transporte. Recordó que anteriormente existían subsidios al combustible y compensaciones que permitían sostener tarifas más accesibles. “Hoy la Nación ya no aporta esos recursos, y la responsabilidad recae únicamente en la Provincia y los municipios”, explicó.

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Finalmente, el gobernador reafirmó el compromiso de avanzar hacia una licitación pública nacional del servicio, con el objetivo de mejorar su eficiencia y control. “El transporte es uno solo y estamos trabajando en conjunto para sostenerlo y mejorarlo en beneficio de todos los tucumanos”, concluyó.