Coronel explicó que, aunque algunos comerciantes optarán por abrir, la mayor parte del sector prevé mantener sus negocios cerrados debido al costo laboral que implica trabajar en un feriado. “Diciembre es un mes donde queremos que se reactiven las ventas, pero la gran mayoría va a optar por no abrir”, señaló.
Aun así, se espera un mayor movimiento comercial desde el viernes por la tarde y durante todo el fin de semana largo, impulsado por las compras anticipadas de fin de año y la proximidad de las fiestas.