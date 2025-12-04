Qué decidiron los comercios tucumanos ante el feriado del lunes 8 de diciembre La presidenta de la Cámara de Comercio, Gabriela Coronel, confirmó que la mayoría de los locales de Tucumán no abrirá sus puertas el próximo lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible y último fin de semana largo del año. Quienes decidan trabajar deberán abonar la jornada doble, tal como lo establece la normativa.

Coronel explicó que, aunque algunos comerciantes optarán por abrir, la mayor parte del sector prevé mantener sus negocios cerrados debido al costo laboral que implica trabajar en un feriado. “Diciembre es un mes donde queremos que se reactiven las ventas, pero la gran mayoría va a optar por no abrir”, señaló.

Aun así, se espera un mayor movimiento comercial desde el viernes por la tarde y durante todo el fin de semana largo, impulsado por las compras anticipadas de fin de año y la proximidad de las fiestas.