Ratificaron actividades normales en las escuelas durante el partido de Argentina La ministra de Educación, además, confirmó el inicio las vacaciones de invierno previsto para el 13 de julio.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, confirmó este viernes que las vacaciones de invierno en Tucumán comenzarán el próximo 13 de julio y se extenderán durante dos semanas. Además, informó que el lunes 22 de junio las escuelas y colegios desarrollarán actividades con normalidad, pese a que el partido de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol coincidirá con el horario de ingreso del turno tarde.

En ese marco, la titular de la cartera educativa precisó el calendario previsto para el receso escolar. Al referirse a la finalización de las actividades áulicas antes de las vacaciones, explicó: “Después del 9 de julio, que es después de un feriado largo, el 13 comienzan las vacaciones por dos semanas”.

Asimismo, Montaldo brindó detalles sobre la organización prevista para el próximo lunes 22, cuando la Selección Argentina dispute su segundo encuentro mundialista a las 14 horas. La funcionaria señaló que el Gobierno provincial dispuso el normal funcionamiento de la administración pública y de los establecimientos educativos.

En ese sentido, explicó cómo se organizarán las actividades en cada institución para que los estudiantes puedan seguir el encuentro deportivo. “El gobernador ha dispuesto que tanto la parte administrativa como la parte docente vamos a tener actividad normal, organizando cada directivo dónde van a ver los chicos los partidos, pero no va a haber asueto. Cada escuela y cada supervisor organiza en su zona cómo se va a trabajar ese día”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo tomó la promesa a la Bandera a más de 3.000 alumnos

La medida permitirá garantizar el cumplimiento de las actividades escolares previstas, al tiempo que cada institución podrá definir la modalidad más adecuada para que los estudiantes acompañen la participación de la Selección Argentina.

Fuente Comunicación Tucumán