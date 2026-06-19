Elevan a juicio la causa por el crimen de Federico Toledo La jueza hizo lugar al requerimiento de apertura a juicio contra Santiago Leonel Budini, acusado por la muerte del joven de 20 años y por las lesiones provocadas a su amigo durante un hecho ocurrido en septiembre de 2025 frente al boliche “Howard’s”.

La causa que investiga el homicidio de Federico Toledo (20), ocurrido el 20 de septiembre de 2025 frente al local bailable “Howard’s”, ubicado en avenida Sarmiento al 1200 de San Miguel de Tucumán, fue elevada a juicio oral y público. La jueza interviniente hizo lugar al requerimiento presentado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, por lo que Santiago Leonel Budini (22) será juzgado como presunto autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Toledo, en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa por las lesiones ocasionadas a Mateo Martí, amigo de la víctima fatal.

Durante la audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba, realizada este viernes 19 de junio, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández anticipó que la pretensión punitiva del MPF es de 10 años de prisión. Asimismo, precisó que a lo largo del debate la acusación presentará alrededor de 30 testigos y distintos elementos probatorios para sostener la acusación. Entre ellos se encuentran amigos de la víctima fatal y testigos presenciales del hecho, personal de seguridad y el dueño del boliche, además de la ex pareja del imputado.

También declarará un joven que años atrás habría sido víctima de una agresión atribuida a Budini y que permaneció tres días en coma; personas convocadas para acreditar que el acusado practicaba boxeo y artes marciales; efectivos policiales que intervinieron el día del hecho; y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes expondrán sobre las tareas investigativas realizadas.

La acusación fiscal

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Según la teoría del caso del MPF, el hecho tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025, alrededor de las 06:00 horas, en la vereda ubicada frente al local bailable “Howard”, en inmediaciones de una parada de colectivos emplazada en avenida Sarmiento al 1200 (San Miguel de Tucumán), en el marco de una conversación entre Budini y el grupo de personas con las que estaba Toledo.

Budini, prevaliéndose de su superioridad técnica y entrenamiento en disciplinas de combate como el boxeo, taekwondo, MMA (Artes Marciales Mixtas), Jiu-Jitsu, desde temprana edad, destreza que mantenía a la fecha mediante entrenamiento regular y conociendo la potencialidad lesiva de la técnica de golpe de puño al rostro de una persona desprevenida, fue que propinó golpes de puño dirigidos al cuerpo de dos personas distintas, primero hacia Mateo Martí, provocándole lesiones como fractura de la nariz, fractura de la pared anterior del seno maxilar derecho y desviación del tabique nasal.

Posteriormente, Budini, también de manera repentina, imprevista y sin motivo alguno, le propinó un certero golpe de puño en el rostro a Toledo, produciendo un traumatismo encefalocraneano grave, lo que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio central que le provocó la muerte en el lugar del hecho. En tanto que Martí, en un intento de ponerse a salvo, se alejó corriendo unos metros, mientras el agresor salió corriendo detrás de él con intenciones de continuar atacándolo, momento en el que intervino un joven en defensa de su amigo hasta que fueron separados por personal de seguridad del boliche.