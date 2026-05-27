Osvaldo Jaldo encabezó el lanzamiento de Cine Tucumano La plataforma audiovisual gratuita fue presentada en el Salón Blanco para fortalecer la difusión y el crecimiento de la industria audiovisual provincial.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el lanzamiento oficial de Cine Tucumano, la nueva plataforma digital de acceso libre y gratuito destinada a exhibir producciones audiovisuales realizadas íntegramente en la provincia.

Durante el acto, el mandatario destacó el trabajo articulado entre el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán, el sector privado y las instituciones vinculadas a la economía del conocimiento para impulsar el desarrollo audiovisual y tecnológico de Tucumán.

Jaldo recordó que la provincia fue una de las primeras del país en sancionar una ley de cine, lo que representó “una decisión política e institucional” orientada a fortalecer la industria audiovisual local y proyectarla a nivel nacional.

Asimismo, remarcó que la nueva plataforma permitirá mostrar “el esfuerzo, el sacrificio y el talento de los artistas tucumanos” y visibilizar las producciones locales “en cada rincón de la provincia, del país y del mundo”.

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El gobernador también felicitó a los jóvenes realizadores de “Tafí Viejo”, producción filmada en Tafí Viejo y recientemente reconocida con un premio Martín Fierro, destacando que esos logros reflejan el potencial creativo y profesional de Tucumán.

En ese sentido, sostuvo que la provincia logró posicionarse como referente nacional en economía del conocimiento y aseguró que el Gobierno continuará acompañando al sector cultural y audiovisual pese al contexto económico complejo.

“No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir apoyando e invirtiendo para que Tucumán recupere y mantenga el protagonismo que merece”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas, destacó el trabajo conjunto entre cultura, turismo, el sector privado, la ciencia y la tecnología para posicionar a Tucumán a través de sus producciones audiovisuales.

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“Mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer en Tucumán nos da mucha satisfacción y energía para seguir trabajando”, expresó, al tiempo que definió al tucumano como “un pechador nato”, resaltando el talento y la creatividad local.

A su turno, la legisladora Carolina Vargas Aignasse celebró la posibilidad de que los tucumanos puedan acceder gratuitamente a producciones locales y destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el sector privado.

Además, remarcó que la industria audiovisual no solo representa cultura y entretenimiento, sino también turismo, producción y generación de empleo. “Hay más de 25 rubros que se benefician cuando Tucumán filma una película”, afirmó.

La iniciativa es impulsada por el Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán (CAAT) y desarrollada en el marco de la Ley Provincial de Promoción de la Actividad Audiovisual N° 9578, sancionada en agosto de 2022, con el objetivo de fortalecer la producción y difusión de contenidos audiovisuales locales.

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La presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, destacó que el organismo es la autoridad de aplicación de la Ley de Cine y celebró la puesta en marcha de una plataforma “libre y gratuita” que permitirá difundir largometrajes, cortometrajes, series, videoclips y videojuegos tucumanos.

Además, resaltó el respaldo del Gobernador al proyecto y subrayó que la industria audiovisual “genera muchos puestos de trabajo”, fortaleciendo no solo el arte sino también la economía local. Maldonado adelantó también que el Ente Cultural ya trabaja en la programación de julio y del Septiembre Musical, priorizando la participación de artistas tucumanos.

Adriana Chaya, directora del Consejo de Artes Audiovisuales y directora de Medios Audiovisuales del Ente Cultural de Tucumán, destacó la importancia de esta política pública para el sector audiovisual provincial.

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“Estamos hoy en la presentación de la plataforma Cine Tucumano, una plataforma de contenido audiovisual producido en la provincia, cien por ciento tucumano”, expresó.

Asimismo, explicó que la propuesta surge como parte de los objetivos establecidos por la ley audiovisual provincial: “Uno de los objetivos no solo era fomentar la producción de contenido audiovisual, sino también concretar esta plataforma que tiene por objetivo visibilizar toda la producción”.

En una primera convocatoria abierta a realizadores y realizadoras de toda la provincia, se recibieron más de 100 producciones audiovisuales. Tras una instancia de selección, más de 80 trabajos integran actualmente la plataforma.

“Hoy van a estar disponibles en una plataforma de acceso libre y gratuito para todos los tucumanos y tucumanas, con distintos contenidos y géneros: largometrajes, series documentales, videoclips y videojuegos producidos en la provincia”, señaló Chaya.

Además, adelantó que el contenido de la plataforma será dinámico y se actualizará periódicamente mediante nuevas convocatorias públicas difundidas a través de los canales oficiales.

Acompañaron al Primer Manadatario, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el rector del UNT, Sergio Pagani; la vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal y al presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales.

Pablo Peralta, presidente de la Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán y miembro del CAAT, destacó que “Cine Tucumano” surge de la Ley 9.578 de Promoción Audiovisual y reúne más de 80 producciones locales.

Señaló que la plataforma es “una donación de los productores tucumanos a la comunidad” y permite el acceso gratuito a cine, videoclips y videojuegos a través de https://cinetucumano.com.ar/

Además, remarcó su valor para visibilizar el sector y resguardar el acervo audiovisual de la provincia.

A su turno, Saga Barros, miembro de la Asociación Tucumán Audiovisual, sostuvo que el lanzamiento “es un es un hito para el mundo audiovisual, para poder hacerlo llegar a todos los tucumanos”. Asimismo, remarcó la posibilidad de encontrar “producciones antiguas de hace 50 o 60 años”.

Sobre la posibilidad de encontrar videojuegos en Cine Tucumano, Barros explicó que “se trata de dos industrias que vinculándose cada vez más: el videojuego sí es una industria más nueva que viene acompañando al cine para hacer crecer el trabajo en Tucumán”.

Por su parte, Gonzalo Torres Sal, socio fundador de la empresa RAppID Tech, encargada de desarrollar la plataforma, agradeció Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán, Clúster Tucumán Tecnológico y al Gobierno de la Provincia, “que eligió nuestra compañía para desarrollar la plataforma”.

Por último, el actor Sergio Prima recordó que “Tucumán tiene una tradición muy fuerte en el audiovisual, en el teatro y la actuación. Hay mucha gente trabajando hace un montón de tiempo en este sector, muchísimas producciones, y la verdad que muchas veces se quedan cortas en relación a la circulación. De repente encontrar un espacio que los una es muy importante”.

Fuente Comunicación Tucumán