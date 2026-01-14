Realizaron allanamientos por picadas ilegales El accionar fue llevado adelante este martes por efectivos de la Comisaría de Aguilares, en el marco de una investigación por la organización y promoción de carreras clandestinas de motocicletas en la zona.

La pesquisa se inició luego de que personal policial tomara conocimiento de la difusión de un video en un portal de noticias, donde se observaba a numerosos motociclistas realizando maniobras peligrosas en la vía pública, una conducta tipificada como delito por el artículo 193 bis del Código Penal de la Nación debido al riesgo que representa para la integridad física de las personas.

A partir de esos datos, los uniformados realizaron tareas de averiguación reservada, entrevistas y relevamientos vecinales, lo que permitió identificar a presuntos organizadores y solicitar órdenes de allanamiento en domicilios de los involucrados y en talleres donde se preparaban los rodados destinados a este tipo de competencias ilícitas.

Como resultado, en una vivienda de Santa Ana se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la causa, mientras que en otro inmueble de Aguilares se incautó una motocicleta Honda Tornado 300, presuntamente utilizada en las carreras. Asimismo, el resto de los vehículos investigados, si bien no fueron hallados durante los procedimientos, cuenta con pedidos de secuestro vigentes dentro de la causa.

Además, el jefe de la Comisaría de Aguilares, comisario principal Miguel Arias, señaló que tanto los allanamientos como la investigación orientada a desarticular grupos que realizan picadas ilegales en rutas y zonas urbanas estuvieron a cargo de personal de esa dependencia, con colaboración de la Patrulla Motorizada de Aguilares, las comisarías de Concepción, Santa Ana y Los Sarmientos, y la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Sur.