Arrojaron desde un carro a tracción a sangra a una mujer con las manos atadas El episodio ocurrió a plena luz del día y generó conmoción entre los vecinos. La víctima fue trasladada a un centro de salud, mientras la Policía busca a los responsables.

Un hecho de violencia extrema se registró ayer al mediodía en San Cayetano. Una mujer fue arrojada a la vía pública desde un carro de tracción a sangre, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según se informó, la víctima fue hallada con las manos atadas, aunque presentaba signos vitales al momento del rescate. De inmediato, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención de efectivos de la Policía, quienes asistieron a la mujer y lograron ponerla a salvo.

Tras abandonar a la víctima, los responsables del violento ataque se dieron a la fuga a bordo del mismo carro, escapando del lugar antes de la llegada del personal policial.

La mujer fue atendida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud, donde se evalúa su estado y se le realizan los estudios correspondientes.

La Justicia inició un intenso operativo de búsqueda que incluye el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho.