Récord histórico en San Miguel de Tucumán: 57 casos de alcoholemia positiva en un fin de semana San Miguel de Tucumán registró un hecho inédito en materia de seguridad vial: durante los controles realizados entre la madrugada del viernes y el sábado, se detectaron 57 casos positivos de alcoholemia, una cifra que no tiene precedentes ni en la ciudad ni en el resto del país.

Según informó la Secretaría de Movilidad Urbana, además de los positivos, cuatro conductores se negaron a firmar el acta y uno intentó darse a la fuga.

Las autoridades remarcaron que los controles forman parte de los operativos preventivos habituales, pero el número alcanzado este fin de semana marcó un récord absoluto. “Jamás se habían dado estas cifras en San Miguel de Tucumán ni en ninguna otra jurisdicción del país”, señalaron desde el área municipal.

Sanciones severas

Quienes dieron positivo enfrentan la quita inmediata de la licencia de conducir y una multa económica de alto monto, además de la retención del vehículo en los casos correspondientes.

La Secretaría de Movilidad Urbana subrayó que estos operativos buscan reducir la siniestralidad vial y generar conciencia sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol.