San Miguel de Tucumán dirá presente en el IV Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes La intendenta Rossana Chahla participará el próximo 2 y 3 de septiembre en el IV Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes, que se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA bajo el lema “+ Ciudades + Humanas + Innovadoras”.

El encuentro reunirá a intendentes, funcionarios y especialistas de todo el país para debatir sobre desarrollo urbano, tecnología y sustentabilidad, con especial foco en la inteligencia artificial y las industrias creativas como motores de crecimiento económico y social.

Chahla integrará el panel de innovación urbana, junto a sus pares Ulpiano Suárez (Mendoza), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Francisco Azcué (Concordia), donde expondrán experiencias de gestión local.

El congreso abordará temas clave como medio ambiente, transporte sustentable, energía, Big Data, participación ciudadana, democratización del espacio público y la transformación digital de los gobiernos locales. También tendrá un espacio central el concepto de “Ciudades Naranjas”, que vincula a las industrias creativas con el desarrollo de urbes inteligentes.

El programa contempla paneles con expertos internacionales y referentes de organismos como la CAF y UBATEC, que presentarán agendas y herramientas de gestión para avanzar en proyectos de ciudades más inclusivas, sostenibles y humanas.