Refuerzan las obras hídricas en distintos puntos de Tucumán Las tareas se desarrollan en 12 departamentos para mejorar el escurrimiento y prevenir inconvenientes durante las precipitaciones.

El Ministerio de Interior, a cargo de Darío Monteros, refuerza los trabajos en ríos y canales de distintos puntos de Tucumán. Las tareas contemplan el despliegue de maquinaria pesada para mejorar las condiciones de los cauces durante la temporada de lluvias.

En Burruyacú, las tareas alcanzan a El Chañar, El Puestito, El Timbó, Gobernador Garmendia, Gobernador Piedrabuena y La Ramada y La Cruz. Para estos sectores se prevé el uso de retropalas y retroexcavadoras sobre oruga, con distintas horas de trabajo asignadas.

En Chicligasta, el plan contempla trabajos en Alpachiri, Arcadia, Gastona y Belicha, La Trinidad, Medinas y Alto Verde. Las intervenciones incluyen retroexcavadoras sobre oruga y una topadora D8, con una asignación de hasta 370 horas para algunos de los equipos.

El esquema también comprende sectores de Cruz Alta, entre ellos Las Cejas, Los Pérez, El Naranjo, Ranchillos y San Miguel. En estas localidades se prevé la utilización de retropalas y retroexcavadoras para las tareas de mitigación.

MIRA TAMBIÉN Miércoles cálido por la mañana y alerta por tormentas aisladas hacia la tarde

En el departamento Leales, las intervenciones alcanzan a El Mojón, Estación Araoz, Las Talas, Los Puestos, Manuel García Fernández, Villa de Leales, Río Colorado y Santa Rosa de Leales. El operativo contempla distintas combinaciones de retropalas y retroexcavadoras sobre oruga.

El plan incorpora además trabajos en Amberes y Los Sosa, en Monteros; Monte Bello y Los Sarmientos, en Río Chico; y El Polear, Los Córdoba y Santa Ana, también en ese departamento. En estos sectores se asignan retroexcavadoras y topadoras D8, de acuerdo con las necesidades previstas.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron al sospechoso de un femicidio en Graneros

En Simoca, las tareas abarcan Río Chico y Nueva Trinidad, Atahona, Manuela Pedraza, Buena Vista, Ciudacita, San Pedro y San Antonio, Santa Cruz y La Tuna, Villa Chicligasta y Yerba Buena. Para estos puntos se prevén retroexcavadoras sobre oruga con distintas asignaciones de horas.

El operativo también contempla acciones en Villa Belgrano y Escaba, en Juan Bautista Alberdi; El Sacrificio, San José de la Cocha y Yanima, en La Cocha; y Amaicha, El Mollar y Colalao del Valle, en Tafí del Valle.

Finalmente, el plan incluye trabajos con retroexcavadora sobre oruga en San Pedro de Colalao, departamento Trancas, con una asignación de 250 horas. Las intervenciones suman 10.911 horas de maquinaria en toda la provincia.