Regino Amado aseguró que el pago del aguinaldo y la actualización salarial se realizará antes del 16 de diciembre El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, confirmó que el medio aguinaldo para los trabajadores estatales de Tucumán se abonará en tiempo y forma, y adelantó que podría acreditarse antes del 16 de diciembre. Además, detalló los avances en materia salarial, el pase a planta permanente y el clima social de cara al cierre del año.

En diálogo con la prensa, Amado recordó que el Gobierno provincial mantiene vigentes los acuerdos firmados con los gremios estatales. “Acordamos lo establecido en las actas. Todos los gremios firmaron y coincidimos en actualizar los salarios cada dos meses de acuerdo con la inflación”, señaló.

Actualización salarial

El funcionario explicó que corresponde liquidar los aumentos de octubre y noviembre. “En diciembre se van a cobrar los porcentajes ya establecidos o preestablecidos en el caso de noviembre, porque recién estaría el índice el 15 de diciembre. Calculamos que será entre un 4% y un 4,5%. En esos rangos se va a ajustar”, precisó.

Aguinaldo y pase a planta permanente

Amado aseguró que el medio aguinaldo se pagará sin demoras. “Se va a pagar en tiempo y forma, creo que antes del 16 de diciembre”, afirmó.

También confirmó que continúa el trabajo de pase a planta permanente en las distintas áreas del Estado. “Estamos trabajando en cada área con quienes corresponda. Los gremios suelen colaborar presentando las notas de las personas que consideran en condiciones de acceder a ese beneficio”, explicó.

Objetivo: estabilidad y paz social

El ministro subrayó que, pese a algunas demoras en ciertos puntos de las actas salariales, se mantienen canales de diálogo permanentes con los sindicatos. “Siempre dialogando, conversando y tratando de que lleguemos a fin de año con tranquilidad y paz social, cumpliendo los acuerdos”, afirmó.

Por último, destacó la postura del gobernador frente al contexto nacional. “El gobernador tiene toda la predisposición. En tiempos de angustia, donde se despide trabajadores a nivel nacional y se cierran reparticiones, acá en Tucumán estamos dejando en planta permanente o transitoria a quien corresponda”, aseguró.