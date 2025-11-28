La Legislatura lanzó “En nombre de la ley”, el primer videojuego educativo sobre el proceso legislativo La Legislatura presentó oficialmente En nombre de la ley, el primer videojuego educativo de Tucumán diseñado para acercar a estudiantes, docentes y ciudadanía al funcionamiento del Poder Legislativo mediante una experiencia lúdica, accesible y participativa.

El lanzamiento estuvo encabezado por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y contó con la presencia de la ministra de Educación, Susana Montaldo; el decano de la UTN-FRT, Rubén Egea; el director de la Escuela de Cine de la UNT, Juan Carlos Veiga; la decana de la Facultad de Artes, Silvia Agüero; y Pedro Sandilli, del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

También participaron legisladores provinciales y referentes de Tucumán Videojuegos Cooperativa, Saga Barros y Sebastián Buratto, responsables del desarrollo técnico y creativo.

Un recorrido virtual por el trabajo legislativo

El videojuego invita a cada jugador o jugadora a asumir el rol de uno de los 49 legisladores de la provincia. A lo largo del recorrido es posible proponer, redactar y acompañar hasta diez proyectos de ley, con temáticas vinculadas a Economía del Conocimiento, Inteligencia Artificial, Promoción Audiovisual y otros ejes estratégicos para el desarrollo provincial.

La plataforma genera certificados personalizados por cada proyecto completado, lo que permite su uso como herramienta pedagógica. El juego ya está disponible en dispositivos Android e iOS, y próximamente tendrá versión web.

“Un videojuego hecho por tucumanos”

Durante la presentación, Acevedo destacó la calidad del desarrollo local: “Es un videojuego hecho por tucumanos. Cuando vean el diseño, el doblaje y la estructura, van a entender el enorme trabajo detrás. Mucha gente no sabe cómo se hace una ley o cómo se desarrolla una sesión; con este juego van a poder aprender”.

El vicegobernador remarcó que la iniciativa se enmarca en una política de mayor apertura institucional:

“Esta es la casa de todos los tucumanos y tucumanas. Queremos que la comunidad se sienta parte. Vamos a habilitar una pestaña en la página oficial para que todos podamos legislar juntos”.

Educación, ciudadanía y tecnología

La ministra Montaldo celebró el valor pedagógico del proyecto y lo vinculó con el debate sobre el uso del celular en las aulas.

“La tecnología está entre nosotros y los jóvenes la utilizan cotidianamente. Este videojuego tiene un enorme valor para que conozcan el ejercicio de la ciudadanía. Las escuelas están para educar y las familias son las primeras educadoras. La clave está en enseñar, ordenar y poner límites saludables”, sostuvo.

Un desarrollo colaborativo sin precedentes

La legisladora Carolina Vargas Aignasse resaltó el proceso de trabajo conjunto: “Es el proyecto más grande y completo desarrollado en Tucumán. Enlaza talento local, formación universitaria, acompañamiento institucional y generación de empleo. Quince disciplinas intervinieron en este desarrollo”.

Recordó además que más del 60% de los tucumanos desconoce las leyes vigentes, según una encuesta realizada durante el Digesto Jurídico. Por ello, consideró esencial avanzar en herramientas educativas y participativas que acerquen la tarea legislativa a la comunidad.

Cómo se juega

Sebastián Buratto detalló que la experiencia comienza en un espacio inspirado en la Plaza Urquiza, donde el personaje interactúa con vecinos y recoge problemáticas sociales.

“El jugador tiene que discernir qué situaciones son opiniones y cuáles responden a necesidades reales. También puede consultar redes sociales para evaluar el impacto de cada tema”, explicó.

El desarrollador subrayó que el juego está pensado para estudiantes de primaria y que puede ser utilizado incluso por niños y niñas que aún no leen, ya que todas las escenas están interpretadas por actores de voz. Estimó que es accesible a partir de los ocho años.