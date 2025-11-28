Un fuerte temporal azotó Trancas y provocó daños en varias viviendas Las intensas ráfagas de viento ocasionaron voladuras de techos, caída de árboles y la interrupción del suministro eléctrico, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Tras el fenómeno, numerosas familias quedaron en situación de vulnerabilidad. El intendente de Trancas, Antonio Moreno, indicó que “no hubo heridos, pero los daños materiales son muchísimos”.

El municipio, junto a los equipos de emergencia, recorrió las zonas más afectadas, asistió a los damnificados y realizó un relevamiento casa por casa. También se distribuyeron elementos de primera necesidad.

Moreno relató que presenció el episodio climático cuando las ráfagas arrasaron con la plaza principal. “Ha generado mucho temor por lo que se vivió. Muchos se resguardaban bajo los árboles, pero se volvieron lo más peligroso”, detalló en diálogo con Canal C5M.

Por su parte, el legislador Roberto Moreno informó en sus redes sociales que las personas afectadas debían dirigirse al Club Libertad, donde se habilitó un centro de evacuados para brindar contención y asistencia.