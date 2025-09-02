Regino Amado: “La mejor política es seguir trabajando y asistir a la gente” En diálogo con El Matutino por Canal 8, el ministro de Gobierno de Tucumán, Regino Amado, destacó la importancia del reciente acuerdo firmado para que las personas transportistas de discapacidad puedan acceder al beneficio de no pagar impuestos provinciales. Paritarias y elecciones.

“Este es un paso muy significativo que contribuye a la inclusión y al reconocimiento del esfuerzo que realizan quienes brindan un servicio tan esencial”, expresó el funcionario.

En otro tramo de la entrevista, Amado se refirió a la política salarial del Ejecutivo provincial y recordó que en menos de dos años de gestión ya se alcanzaron siete acuerdos paritarios con los gremios estatales.

“Venimos cumpliendo lo acordado y la respuesta ha sido positiva. En octubre está prevista una actualización cercana al 4%, y hacia fin de año habrá un nuevo incremento en función de la inflación”, precisó.

Consultado por el escenario electoral de octubre, el ministro remarcó que el oficialismo confía en mostrar su gestión a través de los hechos: “La mejor política es seguir trabajando y asistir a la gente. Apostamos a la educación, con el dictado de inglés desde primer grado —antes era desde cuarto— y con la capacitación en inteligencia artificial. También en salud hemos equipado al sistema público, que hoy está en mejores condiciones que muchos sectores privados, para reducir la brecha y garantizar igualdad”.

Amado sostuvo que los avances en distintas áreas constituyen en sí mismos una validación de la gestión: “Esto es un plebiscito: estamos demostrando lo que podemos hacer aún sin ayuda nacional”, concluyó.