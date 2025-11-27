Regulación de las apps de transporte: Chahla anticipa una revisión integral del sistema en la capital La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, volvió a referirse a la situación del transporte público en la ciudad y cuestionó los argumentos económicos esgrimidos por los empresarios del sector. Señaló que el municipio “ya trabaja en una planificación con estudio de costos” para determinar con precisión la realidad financiera de cada prestataria.

Según explicó, el Ejecutivo mantiene conversaciones con distintas empresas para evaluar su desempeño, su estructura de gastos y la sustentabilidad del servicio que ofrecen. “Queremos datos concretos y actualizados para tomar decisiones responsables”, afirmó Chahla.

La jefa municipal también dejó entrever que el análisis incluye la regulación de las aplicaciones de transporte que operan en la capital, un tema que suma presión al sistema tradicional y que genera debate entre taxistas, usuarios y autoridades.

Chahla remarcó que el objetivo es avanzar hacia “un esquema moderno, eficiente y transparente”, que permita mejorar la movilidad urbana sin afectar la seguridad ni los derechos de los trabajadores del sector.