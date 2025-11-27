Según explicó, el Ejecutivo mantiene conversaciones con distintas empresas para evaluar su desempeño, su estructura de gastos y la sustentabilidad del servicio que ofrecen. “Queremos datos concretos y actualizados para tomar decisiones responsables”, afirmó Chahla.
La jefa municipal también dejó entrever que el análisis incluye la regulación de las aplicaciones de transporte que operan en la capital, un tema que suma presión al sistema tradicional y que genera debate entre taxistas, usuarios y autoridades.
Chahla remarcó que el objetivo es avanzar hacia “un esquema moderno, eficiente y transparente”, que permita mejorar la movilidad urbana sin afectar la seguridad ni los derechos de los trabajadores del sector.