Chahla: “Tenemos que armar una mesa de diálogo y ponernos de acuerdo entre todos” La jefa municipal destacó el diálogo permanente con la Provincia y las empresas, y aseguró que su gestión trabaja para garantizar la continuidad del servicio y planificar una movilidad más moderna y sostenible de cara al futuro.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, aseguró que el Municipio mantiene un diálogo “continuo y permanente” con las empresas de colectivos y con la Provincia para encontrar una salida al conflicto que afecta al transporte urbano de pasajeros. En ese marco, consideró necesario transitar en una búsqueda de consensos que permita alcanzar una solución integral y a largo plazo para esa actividad. “Tenemos que armar una mesa de diálogo y ponernos de acuerdo entre todos”, subrayó

En diálogo con la prensa, tras participar de un acto por el aniversario de la Policía Federal Argentina en la Casa Histórica junto al gobernador Osvaldo Jaldo, la jefa municipal remarcó que el objetivo de su gestión es garantizar el mejor servicio posible para los vecinos, al tiempo que llamó a “trabajar con planificación y responsabilidad” para evitar que las crisis se repitan.

“Las empresas son convenios entre privados; nosotros no podemos interferir en eso. Pero desde el Municipio, como dijo el gobernador, estamos en diálogo continuo y permanente porque creemos que ese es el camino”, señaló Chahla. “El problema no es solo dialogar, sino también comprender la situación económica que atraviesan los distintos actores del sistema”, añadió.

La intendente explicó que desde el primer día el municipio mantiene conversaciones con los empresarios y con la Provincia para buscar alternativas. “El lunes nos pidieron una reunión y ese mismo día los recibimos. Se planteó una ayuda económica de 2.000 millones de pesos, pero para nosotros es imposible afrontar ese monto. Si tuviéramos esos fondos, ya lo habríamos hecho”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Jaldo llamó al diálogo para resolver el conflicto del transporte y expresó su apoyo al Municipio

Chahla detalló que en esos encuentros también se analizaron tres pedidos concretos del sector: un aumento del boleto, el inicio del proceso de licitación de las líneas de colectivos y un control más estricto sobre los servicios de transporte a través de plataformas digitales.

“El tema de las licitaciones es muy importante porque nos permite regularizar una situación que viene de años. El año pasado mandamos el pliego de la línea 11 y recién ahora estamos en condiciones de avanzar. Para nosotros eso es un avance institucional”, explicó.

Respecto a la proliferación de servicios alternativos, la jefa municipal reconoció que el fenómeno excede las competencias locales. “Nos pidieron controlar a los moto Uber, pero eso es algo que supera la capacidad del municipio. Hay muchísimas motos circulando; sería imposible fiscalizar una por una. Uber está en todo el país y en todo el mundo. No podemos negar una realidad, pero sí tenemos que trabajar para regularla”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN Desarticulan una plantación de marihuana en una zona rural de Leales

Fuente: Comunicaciónsmt