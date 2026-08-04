Rescatan a una mujer desaparecida y aprehenden al hombre que estaba con ella La víctima, de 40 años, fue localizada por efectivos de la Comisaría Tercera y denunció que permanecía retenida contra su voluntad. El sospechoso quedó aprehendido.

Una mujer de 40 años que permanecía desaparecida fue hallada en la tarde del lunes por los efectivos de la Comisaría Tercera, quienes además aprehendieron al hombre que la acompañaba acusado de retenerla contra su voluntad.

Mientras realizaban medidas y averiguaciones para dar con el paradero de la mujer que había sido denunciada como desaparecida por parte de su madre el 1° de agosto pasado, los efectivos supieron que había sido vista por las inmediaciones de calle Frías Silva. Fue así que al llegar al lugar y luego de entrevistarse con los vecinos de la zona identificaron el domicilio donde se encontraba la mujer. Ella salió a la vereda acompañada de un hombre. Mientras los efectivos lo entrevistaban, la mujer realizaba una señal de auxilio con su mano. Es así que al apartarla les dijo que el hombre la mantenía retenida contra su voluntad. Por ello, fue inmediatamente aprehendido con el apoyo del personal de la División Trata de Personas.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos ordenaron que el hombre quede aprehendido y solicitaron sus antecedentes, mientras se registraba la denuncia de la víctima.

Durante los procedimientos, los efectivos fueron dirigidos por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Principal César Albarracín.