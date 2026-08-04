Tucumán cerró las vacaciones de invierno con un impacto económico de más de $25.500 millones Unos 138 mil turistas recorrieron la provincia durante el receso invernal, impulsados por una amplia agenda de actividades para toda la familia.

La Temporada de Invierno 2026 dejó resultados alentadores para la actividad turística en Tucumán. De acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio Turístico de la Provincia, el Jardín de la República recibió 138.194 turistas, quienes generaron 248.749 pernoctaciones y un impacto económico estimado en más de $25.500 millones.

El estudio, realizado mediante relevamientos estadísticos en los principales destinos turísticos durante el receso invernal, también indicó que la ocupación hotelera y parahotelera provincial alcanzó un promedio del 61%, con Monteros encabezando el ranking con un 72%, seguido por Yerba Buena (68%), Simoca (66%), San Javier (53%), San Miguel de Tucumán (49%) y Tafí del Valle (45%).

Los datos reflejan, además, el fuerte predominio del turismo nacional: el 96% de los visitantes fueron argentinos, mientras que el 4% correspondió a turistas extranjeros. Buenos Aires, Córdoba y Mendoza concentraron más de la mitad de los visitantes, acompañados por un importante flujo proveniente de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y otras provincias del país.

El informe también permitió conocer las motivaciones de quienes eligieron Tucumán para vacacionar. El ocio y las vacaciones fueron el principal motivo de viaje en la mayoría de los destinos relevados, aunque cada región mostró características propias: Tafí del Valle sobresalió por el atractivo de sus paisajes naturales; San Miguel de Tucumán por su patrimonio histórico y cultural; San Pedro de Colalao por el turismo religioso; y San Javier por la combinación de naturaleza y visitas a familiares y amigos.

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El perfil del visitante mostró un marcado predominio de los viajes en familia, con grupos de 3,2 personas en promedio, especialmente en los destinos de naturaleza. Asimismo, la estadía media provincial fue de 3,5 noches, alcanzando las 4,1 noches en San Miguel de Tucumán, mientras que los hoteles y parahoteles constituyeron la modalidad de alojamiento más elegida por los turistas.

“A través de la articulación público-privada, uno de los pilares de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán se convirtió en uno de los destinos con mayor cantidad de eventos. Eso, sumado a la enorme importancia que tenemos el 9 de Julio, nos ayudó a mantener un flujo constante de visitantes durante toda la temporada invernal”, apuntó Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, institución que conforma el Observatorio junto a la Cámara de Turismo local (CamTuc), la Dirección Provincial de Estadística y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).

Otro dato significativo fue el comportamiento del consumo turístico. El gasto promedio diario por persona se ubicó en $124.400, destinándose principalmente al alojamiento (52%), la gastronomía (22%), las artesanías (16%) y las excursiones (8%), lo que evidencia el efecto multiplicador de la actividad sobre distintos sectores de la economía provincial.

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En materia de planificación del viaje, predominó la organización con poca anticipación, mientras que internet y las recomendaciones de familiares y amigos se consolidaron como las principales fuentes de información. Dentro de los canales digitales, Instagram fue la plataforma más utilizada por quienes buscaron inspiración y datos para organizar su visita.

El balance también incorporó indicadores vinculados al movimiento turístico durante julio. La Casa Histórica de la Independencia recibió 68.472 visitantes, la Ciudad Sagrada de Quilmes registró 12.892 visitas, el espectáculo de luz y sonido en la Casa Histórica convocó a 2.549 personas, mientras que el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo movilizó 78.976 pasajeros entre arribos y partidas.

Los resultados muestran a Tucumán como uno de los destinos más elegidos del Norte Argentino durante las vacaciones de invierno y reflejan el impacto positivo de una oferta que invitó a “Conectar con tus Raíces”, con historia, naturaleza, cultura, gastronomía, turismo religioso, grandes eventos y experiencias para toda la familia. Nuevamente, Tucumán demostró ser un destino diverso, digno de descubrir en cada rincón y que, sin duda, “Tiene Todo” para dar.