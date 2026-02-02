Robo antes de la inauguración: delincuentes desvalijaron un local de uniformes en pleno centro Forzaron la puerta y se llevaron mercadería, máquinas y ahorros de una familia que apostaba a abrir una nueva sucursal en San Miguel de Tucumán

Un grave hecho de inseguridad se registró en la mañana de este lunes en San Lorenzo 878, donde delincuentes forzaron la puerta de un local comercial y robaron mercadería y equipamiento de un negocio que aún no había sido inaugurado.

Se trata de un emprendimiento familiar dedicado a la confección y venta de uniformes policiales, de trabajo y escolares, cuyo local principal funciona en Banda del Río Salí. La nueva sucursal en San Miguel de Tucumán iba a abrir sus puertas este miércoles, pero el robo obligó a suspender la inauguración.

Al llegar cerca de las 9 de la mañana, los propietarios se encontraron con la puerta violentada y un candado roto, evidencias de que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. “No llegamos ni a estrenar el local y ya nos robaron todo. Son nuestros ahorros, nuestros sueños”, relataron con angustia.

MIRA TAMBIÉN Vuelve el calor intenso a Tucumán: martes sin lluvias pero con una máxima de 33 grados

Según detalló Lautaro, uno de los responsables del emprendimiento, los delincuentes se llevaron una importante cantidad de mercadería y herramientas de trabajo.

“Trabajamos con telas específicas que no se consiguen en cualquier lado. Muchas de las prendas son fáciles de reconocer porque las fabricamos nosotros”, explicó.

La familia destacó el rápido accionar de la Policía de Tucumán, que intervino de inmediato tras la denuncia, realizó peritajes y levantó huellas en el lugar.