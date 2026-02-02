Tucumán está preparado para emitir la nueva versión del DNI y el Pasaporte El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y la titular del Registro Civil, Carolina Bidegorry comentaron los trabajos de actualización tecnológicas que concretaron para recibir los nuevos documentos.

El gobernador Osvaldo Jaldo fue informado esta mañana por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, que Tucumán ya cuenta con la actualización tecnológica del equipamiento y de los sistemas que permitirá a la Provincia comenzar a tomar el nuevo Documento Nacional de Identidad y el nuevo pasaporte en todo el territorio provincial.

Recordemos que recientemente el Gobierno nacional anunció cambios en los documentos de identificación argentinos. El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una versión actualizada del pasaporte estarán adaptados a los estándares internacionales de seguridad y tecnología. Estos ajustes buscan modernizar los documentos, incorporando nuevas medidas de protección y tecnología para garantizar la seguridad de los datos personales y facilitar los trámites internacionales.

El ministro y la funcionaria expusieron ante la prensa los avances alcanzados tras un proceso de trabajo sostenido que se articuló con organismos nacionales y que dotó al Registro Civil de la infraestructura necesaria para adecuarse a los nuevos estándares de seguridad y modernización en materia de documentación personal.

El ministro de Gobierno y Justicia explicó que la provincia quedó en condiciones de implementar el nuevo sistema a partir del equipamiento tecnológico incorporado y del trabajo conjunto realizado con la Nación a lo largo del tiempo. En ese marco, afirmó: “Tucumán es una de las provincias que está en condiciones, después de un largo trabajo realizado desde hace mucho tiempo ya, y estamos en condiciones por el equipamiento tecnológico que tenemos y todo lo que se trabajó con Nación en gobiernos anteriores y actualmente, de que las personas puedan acceder a los nuevos documentos de identidad, a los nuevos pasaportes que tienen sobre todo la posibilidad de ser más seguros, de que no puedan ser falsificados y así realizar algunas maniobras fraudulentas o cometer algún delito, por eso Tucumán desde el día de hoy ya puede realizar”.

Amado remarcó además que los documentos actualmente en circulación mantuvieron plena validez hasta su fecha de vencimiento, despejando dudas respecto de posibles canjes obligatorios.

Beneficio del ciudadano

Por su parte, la directora del Registro Civil detalló que la actualización tecnológica se implementó de manera integral en toda la provincia, a partir de una decisión política orientada a garantizar igualdad de acceso a los servicios públicos. En ese sentido, señaló:

“Este trabajo que venimos realizando nosotros desde el año pasado, de una actualización tecnológica, de equipamiento y también de sistemas, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la provincia. La realidad es que el gobernador Jaldo nos ha pedido que todo aquello que sea en beneficio de los ciudadanos se lo implemente desde el día que se pueda acá en Tucumán”.

MIRA TAMBIÉN La Policía detuvo a una mujer vinculada al asesinato de Erika Álvarez

Bidegorry indicó que, desde ahora, el nuevo DNI y el nuevo pasaporte se tomaron en todas las delegaciones del Registro Civil, sin distinción geográfica. “Esto nos permite desde hoy estar tomando en toda la provincia el nuevo documento y el nuevo el nuevo pasaporte. O sea, es indiferente que uno vaya a Tafí del Valle, a Ranchillos, a Villa Luján. En toda la provincia tenemos el equipamiento y la tecnología para tomar el nuevo DNI y el nuevo pasaporte”, precisó.

La funcionaria aclaró que, durante un período de transición, convivieron distintos formatos de impresión, dado que la producción de los documentos se realizó de manera simultánea con tecnología nueva y anterior. Al respecto, explicó:

“Durante todo este tiempo van a regir de manera simultánea tanto el DNI anterior como este nuevo DNI y la impresión de hacer alternativa, o sea, puede suceder de que hoy nos tomemos un pasaporte y nos llegue en el formato anterior”.

En la misma línea, reiteró que no resultó necesario realizar canjes de documentación, ya que todos los DNI y pasaportes vigentes conservaron validez hasta su vencimiento, y que la incorporación del nuevo sistema respondió a criterios de seguridad y modernización tecnológica.

En el encuentro también se abordó el proceso de digitalización de actas registrales, que se implementó desde el año pasado por instrucción del gobernador. Bidegorry informó que las actas de nacimiento, defunción, matrimonio y uniones convivenciales se emitieron de manera digital y con normalidad, lo que permitió resolver situaciones que anteriormente requerían la presencia física en las oficinas del Registro Civil.

“La verdad que ha sido una gran solución. Hemos podido resolver situaciones en frontera, situaciones en aeropuerto, que antes no se podían”, sostuvo, al destacar el impacto operativo de la medida.

Digitalización

MIRA TAMBIÉN Lunes húmedo e inestable en Tucumán: pronostican tormentas aisladas y una máxima de 30 grados

Finalmente, adelantó que el proceso de digitalización se ampliará hacia los Juzgados de Paz, a partir de conversaciones iniciadas con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Indicó que ya se encontraban disponibles los sistemas necesarios y que, una vez completada la adquisición del equipamiento, la digitalización de actas se extendió a todo el interior provincial, incluyendo dependencias que no pertenecieron al Poder Ejecutivo.

De esta manera, el Gobierno de Tucumán consolidó un proceso de modernización del Registro Civil que integró equipamiento, sistemas y procedimientos, con el objetivo de mejorar la seguridad documental y facilitar el acceso de la ciudadanía a trámites esenciales en toda la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán