El rector Sergio Pagani aseguró que la universidad “vive sin previsibilidad desde hace dos años” El mandatario universitario habló en El Ocho TV sobre el cierre del ciclo lectivo, la situación financiera crítica y las obras que avanzan pese a la falta de recursos.

En una entrevista concedida esta mañana al matutino de El Ocho TV, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, describió el complejo escenario que atraviesa la institución en el tramo final del año académico. Explicó que, pese a las dificultades presupuestarias, la UNT logró completar mesas de exámenes y mantener en funcionamiento la actividad académica básica.

“Estamos terminando los ciclos lectivos y pudimos tomar exámenes, pero lo hacemos en un contexto muy complicado”, afirmó Pagani. El rector remarcó que los fondos que llegan desde Nación solo alcanzan para pagar salarios, y muy por debajo de la inflación registrada este año, mientras que los gastos de funcionamiento continúan desfinanciados.

“Hace dos años que no tenemos presupuesto”

Pagani fue categórico al describir el problema estructural: “No tenemos presupuesto hace dos años. Necesitamos eso para poder programar y tener previsibilidad.”

Aseguró que, aunque la universidad mantiene conversaciones permanentes con legisladores nacionales, la situación no muestra mejoras: “El dinero que envía la Nación es muy poco. Seguimos en esa discusión y les hacemos conocer nuestra situación a diputados y senadores, pero la lucha continúa.”

MIRA TAMBIÉN Docencia universitaria y preuniversitaria: hoy finaliza la Consulta Nacional de CONADU Histórica

Obras que avanzan a pesar del contexto

El rector señaló que, aun en medio del ajuste, la UNT continúa llevando adelante obras solicitadas por distintas facultades. Varias de ellas estaban “muy retrasadas”, pero se decidió impulsarlas para sostener el funcionamiento básico y planificar mejoras para el próximo año.

Fuga de estudiantes y esfuerzos de contención

Consultado sobre los casos de estudiantes que abandonan sus carreras para incorporarse al sector privado, Pagani reconoció que se trata de un fenómeno creciente. Sin embargo, aseguró que la institución trabaja activamente para evitar la deserción.

“Estamos haciendo muchos esfuerzos para retener a los alumnos”, expresó. Una de las medidas en marcha es la ampliación del comedor universitario: “Queremos que más estudiantes puedan comer a precios populares y terminar su carrera en tiempo y forma.”

MIRA TAMBIÉN Este lunes no habrá atención en el Registro Civil por celebrar su día

Pagani reiteró que, pese a la incertidumbre presupuestaria y el retraso en los envíos de Nación, la UNT continúa comprometida con garantizar el derecho a la educación superior en la provincia.