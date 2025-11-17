Docencia universitaria y preuniversitaria: hoy finaliza la Consulta Nacional de CONADU Histórica La iniciativa busca definir los próximos pasos del plan de lucha en defensa de la universidad pública y los derechos laborales del sector.

Este lunes 17 de noviembre culmina en todo el país la Consulta Nacional convocada por CONADU Histórica, destinada a la docencia universitaria y preuniversitaria. El proceso, que inició el 11 de noviembre, tiene como finalidad recolectar la opinión del conjunto de trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales para orientar las acciones gremiales de cara al próximo ciclo académico.

Según informaron desde ADIUNT, la consulta permitirá definir colectivamente los pasos a seguir en el plan de lucha, en defensa de la universidad pública, la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente recomposición salarial ante la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Desde el gremio local remarcaron su acompañamiento activo a esta convocatoria e instaron a docentes afiliados y afiliadas a participar antes del cierre previsto para la jornada de hoy.

“Fortalecer la unidad y ampliar la organización gremial es fundamental en esta etapa del año y en la preparación del ciclo 2026. Es indispensable que la docencia se exprese frente al ajuste presupuestario, la caída salarial y los intentos de avanzar en reformas laborales que vulneran derechos conquistados”, señalaron desde ADIUNT.

La consulta se lleva adelante de manera amplia y democrática, con el objetivo de determinar acciones concretas a nivel nacional que permitan sostener y profundizar las medidas de defensa del sistema universitario público.