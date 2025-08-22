Trabajos de limpieza y mantenimiento en el Canal Sur para prevenir desbordes en verano El Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Dirección Provincial del Agua, avanza con un plan integral de limpieza y mantenimiento del Canal Sur, una obra clave para garantizar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de inundaciones en la temporada de lluvias.

Las tareas incluyen limpieza profunda del cauce, uso de camiones de gran porte y supervisión técnica especializada en cada tramo. El operativo está coordinado por el secretario de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia, junto al titular de la DPA, Ing. Marcelo Cancellieri, en el marco del plan pre-lluvia.

El ministro Marcelo Nazur destacó que estas acciones son “estratégicas para la seguridad hídrica de San Miguel de Tucumán y zonas aledañas”, y remarcó que el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo permite sostener un trabajo constante para que la provincia llegue al verano con los canales en condiciones.

Por su parte, Cancellieri subrayó la necesidad de sumar compromiso ciudadano: “Nuestros equipos trabajan en cada tramo aplicando criterios técnicos para un escurrimiento eficiente. Pero es fundamental que la comunidad también colabore, evitando arrojar residuos al canal. Mantenerlo limpio es una tarea compartida que nos protege a todos”.