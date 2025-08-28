La UIA recorrió Tucumán y Jujuy en la antesala del Día de la Industria En el marco de su agenda federal 2025, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó una visita a Tucumán y Jujuy, con el objetivo de fortalecer el vínculo con los sectores productivos del NOA y recoger inquietudes de los empresarios locales.

La comitiva, encabezada por el presidente de la entidad, Martín Rappallini, mantuvo encuentros con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Carlos Sadir, firmó el Acta Fundacional del Observatorio PyME Regional Tucumán y visitó la empresa Ledesma.

Durante la gira, Rappallini dialogó con referentes de la Unión Industrial de Tucumán, liderada por Jorge Rocchia Ferro, y de la Unión Industrial de Jujuy, encabezada por Federico Gatti, sobre el Nuevo Contrato Productivo, iniciativa que será presentada el 2 de septiembre en Córdoba durante el Día de la Industria. El proyecto busca consolidar un acuerdo estratégico entre el Estado, la industria y la sociedad para promover un desarrollo sostenible, inclusivo y federal.

“Tenemos un sistema impositivo récord y un régimen laboral antiguo. Necesitamos invertir en infraestructura, educación y financiamiento. La macroeconomía es importante, pero lo central es trabajar en la micro y en reducir el costo argentino”, afirmó Rappallini, quien destacó además la vocación industrial de las provincias y el efecto multiplicador de la industria en las comunidades.

Los temas abordados incluyeron:

El mantenimiento del corte segmentado de bioetanol (6% caña y 6% maíz).

La posible recuperación del decreto 814 para incentivar empleo formal.

La necesidad de mejorar los regímenes de Ingresos Brutos y aliviar costos productivos. MIRA TAMBIÉN Jaldo en Monteros: “No voy a responder políticamente por lo ocurrido en Graneros”

Problemas de infraestructura y transporte (Belgrano Cargas, bitrenes, rutas).

El alto costo del gas en el NOA y la litigiosidad por accidentes laborales.

La UIA anticipó que su Decálogo del Nuevo Contrato Productivo girará en torno a cinco ejes: reforma tributaria, modernización laboral, inversión en infraestructura, financiamiento productivo y educación técnica.

MIRA TAMBIÉN San Miguel de Tucumán dirá presente en el IV Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes

Con esta agenda, la central fabril reafirma su objetivo de construir una política industrial federal, orientada a mejorar la competitividad, generar empleo de calidad y potenciar la inserción internacional de la industria argentina.