La comitiva, encabezada por el presidente de la entidad, Martín Rappallini, mantuvo encuentros con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Carlos Sadir, firmó el Acta Fundacional del Observatorio PyME Regional Tucumán y visitó la empresa Ledesma.
Durante la gira, Rappallini dialogó con referentes de la Unión Industrial de Tucumán, liderada por Jorge Rocchia Ferro, y de la Unión Industrial de Jujuy, encabezada por Federico Gatti, sobre el Nuevo Contrato Productivo, iniciativa que será presentada el 2 de septiembre en Córdoba durante el Día de la Industria. El proyecto busca consolidar un acuerdo estratégico entre el Estado, la industria y la sociedad para promover un desarrollo sostenible, inclusivo y federal.
“Tenemos un sistema impositivo récord y un régimen laboral antiguo. Necesitamos invertir en infraestructura, educación y financiamiento. La macroeconomía es importante, pero lo central es trabajar en la micro y en reducir el costo argentino”, afirmó Rappallini, quien destacó además la vocación industrial de las provincias y el efecto multiplicador de la industria en las comunidades.
Los temas abordados incluyeron:
El mantenimiento del corte segmentado de bioetanol (6% caña y 6% maíz).
La posible recuperación del decreto 814 para incentivar empleo formal.
La necesidad de mejorar los regímenes de Ingresos Brutos y aliviar costos productivos.
Problemas de infraestructura y transporte (Belgrano Cargas, bitrenes, rutas).
El alto costo del gas en el NOA y la litigiosidad por accidentes laborales.
La UIA anticipó que su Decálogo del Nuevo Contrato Productivo girará en torno a cinco ejes: reforma tributaria, modernización laboral, inversión en infraestructura, financiamiento productivo y educación técnica.
Con esta agenda, la central fabril reafirma su objetivo de construir una política industrial federal, orientada a mejorar la competitividad, generar empleo de calidad y potenciar la inserción internacional de la industria argentina.
