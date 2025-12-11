San Miguel de Tucumán fue elegida como la cuarta mejor ciudad para vivir La casa de estudios elaboró un ranking en el que tuvo en cuenta factores como tecnología, medioambiente y política institucional.

Un ranking elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) eligió las mejores ciudades de la Argentina para vivir. Según el Informe de Gestión realizado por la Facultad de Ciencias Económicas, la ciudad de Buenos Aires se consagró con el primer lugar de la lista, que se basó en cinco dimensiones para tomar a sus elegidos: política institucional, desarrollo económico, sociedad, medioambiente y tecnología.

A la capital metropolitana la sigue Mendoza, mientras que el tercer lugar está ocupado por la ciudad de Córdoba. El resto del ranking se completa con San Miguel de Tucumán en el cuarto puesto; Rosario en el quinto; San Juan y Santa Fe; Salta; Mar del Plata; y, por último, Resistencia.

Para elaborar la lista, los especialistas estudiaron durante todo el 2025 el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más destacados del país y reflejaron el hallazgo del resultado de un análisis de las dimensiones en una escala del 0 al 5.

En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), los resultados completos quedaron de la siguiente forma:

MIRA TAMBIÉN Luis Medina se recibió de Ingeniero Civil en la UTN TUC a los 75 años

Ciudad de Buenos Aires: 3,65 puntos Mendoza: 3,34 puntos Córdoba: 3,25 puntos San Miguel de Tucumán: 3,17 puntos Rosario, Santa Fe: 3,16 puntos San Juan y Santa Fe: 2,98 puntos Salta: 2,85 puntos Mar del Plata, Buenos Aires: 2,74 puntos Resistencia, Chaco: 2,54 puntos

Según un comunicado de la UBA, en términos generales, la valoración global de las diez ciudades tuvo un leve incremento de 0,06 puntos con respecto al 2024. La ciudad de Buenos Aires sostiene la mayor valuación general y en cada una de las dimensiones de análisis que ya había obtenido el año pasado.

Fuente La Nación