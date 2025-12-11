Luis Medina se recibió de Ingeniero Civil en la UTN TUC a los 75 años Los sueños no tienen fecha de caducidad, y la historia de Luis Medina lo demuestra con claridad. A sus 75 años, culminó sus estudios y obtuvo el título de Ingeniero Civil en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán, convirtiéndose en un ejemplo de constancia y superación para toda la comunidad académica.

“Luisito”, como lo llaman sus amigos, inició su carrera universitaria en su juventud, pero las responsabilidades laborales lo obligaron a interrumpir sus estudios. Tras jubilarse en la empresa Scania, y luego de reflexionar en varias oportunidades sobre la posibilidad de retomar su formación, finalmente decidió hacerlo… y lo logró.

Su esfuerzo y perseverancia fueron celebrados por sus cuatro hijos, amigos y seres queridos, quienes compartieron con emoción esta historia que hoy inspira a estudiantes, docentes y a quienes creen que nunca es tarde para alcanzar un objetivo.

” Las puertas de la UTN están abiertas para que Luis vuelva, ya como el profesional que logro ser y es en esta etapa académica concluida, dando continuidad al desarrollo de su carrera profesional. El aporte de nuestros graduados es de suma importancia y enorgullece a nuestra casa de altos estudios ” agregó el Ing. Rubén Egea , Decano de la UTN Tucumán.

Desde la UTN Tucumán, felicitaron al Ing. Luis Medina por este logro y reconocieron su admirable ejemplo de voluntad, dedicación y amor por el conocimiento.