“Luisito”, como lo llaman sus amigos, inició su carrera universitaria en su juventud, pero las responsabilidades laborales lo obligaron a interrumpir sus estudios. Tras jubilarse en la empresa Scania, y luego de reflexionar en varias oportunidades sobre la posibilidad de retomar su formación, finalmente decidió hacerlo… y lo logró.
Su esfuerzo y perseverancia fueron celebrados por sus cuatro hijos, amigos y seres queridos, quienes compartieron con emoción esta historia que hoy inspira a estudiantes, docentes y a quienes creen que nunca es tarde para alcanzar un objetivo.
” Las puertas de la UTN están abiertas para que Luis vuelva, ya como el profesional que logro ser y es en esta etapa académica concluida, dando continuidad al desarrollo de su carrera profesional. El aporte de nuestros graduados es de suma importancia y enorgullece a nuestra casa de altos estudios ” agregó el Ing. Rubén Egea , Decano de la UTN Tucumán.
Desde la UTN Tucumán, felicitaron al Ing. Luis Medina por este logro y reconocieron su admirable ejemplo de voluntad, dedicación y amor por el conocimiento.
