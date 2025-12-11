Condenaron al autor del doble crimen de San Cayetano Alexis Eugenio Ronveaux fue condenado a la pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Intervino por el Ministerio Fiscal, la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, representado por la auxiliar de fiscal María José Agüero. Ronveaux fue condenado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal en perjuicio de José María Altamirano y de su hijo Santiago Ramiro Altamirano, por el hecho ocurrido el 22 de agosto de 2024.

La Fiscalía, en sus alegatos de clausura, solicitó que Ronveaux sea condenado a la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo; y respecto a Basualdo, requirió que se declare su responsabilidad penal, ya que su defensa pidió que sea juzgado en dos etapas.

“Se trató de un hecho cometido con extrema violencia, con múltiples disparos en contra de las víctimas con un arma de fuego de gran poder ofensivo y mostrando un total desprecio por la vida. El imputado Ronveaux, utilizando un arma calibre 22, efectuó numerosos disparos en contra de la humanidad de las víctimas, provocándoles la muerte. Asimismo, el arma claramente fue provista por el imputado Basualdo.

Tuvieron el propósito de causar las muertes. Ronveaux tuvo el pleno dominio del hecho y, sin el aporte de Basualdo, no podría haber sido cometido, ya que fue quien le entregó el arma que estaba resguardaba en su domicilio”, expresó la representante del Ministerio Fiscal.

Durante la jornada definitiva del juicio, hicieron uso de su derecho de emitir sus palabras finales los familiares de las víctimas y los acusados. A continuación, los magistrados pasaron a deliberar su resolución, regresando posteriormente para comunicar su sentencia condenatoria en contra de Ronveaux a la pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo; en tanto, Basualdo fue absuelto por el beneficio de la duda.

La acusación del MPF

El 22 de agosto de 2024, a las 22:00 horas, en circunstancias en que José María Altamirano y su hijo Santiago Ramiro Altamirano circulaban a bordo de una motocicleta Honda CG 150cc, fue que al llegar a inmediaciones del domicilio sito en calle Anselmo Rojo 445, del barrio San Cayetano, de San Miguel de Tucumán, mantuvieron una discusión con Nelson José Basualdo (a) “Negrito” o “Fitín” y Alexis Eugenio Ronveaux (a) “Chueco”, Cristian Gonzalo Tula (a) “Cucha”, Fernando Víctor Hugo Galo y Enzo Eduardo Cuenca (a) “El Menor”.

Seguidamente, Basualdo extrajo un arma de fuego calibre 22 de su vivienda y se la entregó a Ronveaux, que con el claro propósito de causarles la muerte, efectuó múltiples disparos en contra de los Altamirano; recibiendo el padre dieciséis impactos de proyectiles de arma de fuego; en tanto, su hijo sufrió quince disparos, falleciendo ambos por shock hipovolémico. Finalmente, Basualdo y Ronveaux se dieron a la fuga del lugar.