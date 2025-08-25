SAT confirmó financiamiento para el nuevo acueducto de Vipos y anunció la perforación de más pozos de agua El interventor de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, confirmó en una entrevista en El Matutino por El Ocho TV que ya están garantizados los fondos y el financiamiento para la construcción del nuevo acueducto de Vipos, obra que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y cuyo inicio se prevé para principios del próximo año.

Caponio detalló que este viernes se realizará la apertura de sobres de la licitación, tras gestiones realizadas en Buenos Aires. “Es una obra clave para fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la provincia”, afirmó.

Verano y provisión de agua

Consultado sobre las proyecciones para la temporada estival, el interventor de la SAT destacó que ya se perforaron 52 nuevos pozos de agua y que el plan continuará con más obras en distintos puntos de la provincia.

“En muchos casos se resolvieron totalmente los problemas de falta de agua y en otros hubo una gran mejoría en el servicio. En la historia de la empresa nunca se habían perforado 50 pozos en tan poco tiempo. Estamos mejorando día a día la provisión continua”, subrayó.

Obras en El Cadillal

En relación a las tareas en el dique El Cadillal, Caponio remarcó que la situación encontrada fue crítica: “Había una presa con fisuras y motores desarmados que no funcionaban. Hoy todo fue renovado y está operativo”.

Asimismo, anunció que en los próximos 30 días llegarán nuevos motores para el repuesto de la balsa La Niña y que ya se reparó el 90% de las fisuras de la presa. “Esto es lo que nos pidió el gobernador Osvaldo Jaldo y se está cumpliendo”, aseguró.