Scania Tucumán interrumpe nuevamente su producción por baja demanda externa La fábrica de Colombres suspendió su actividad desde la noche del domingo y por una semana, en el marco del esquema de 40 jornadas de suspensión acordadas con SMATA para 2025.

Scania Argentina informó que la planta tucumana de Colombres volverá a paralizar su producción. La medida, que se aplicará durante siete días, se enmarca en el cronograma de suspensiones pactado con el gremio SMATA, del cual ya se cumplieron 35 jornadas desde junio.

De acuerdo con fuentes sindicales y de la propia compañía, casi toda la dotación de la planta —que cuenta con 600 trabajadores— se verá afectada. Solo entre 30 y 40 empleados continuarán realizando tareas específicas durante el período de inactividad.

La automotriz atribuye la decisión a una retracción en la demanda internacional, en especial en Brasil y la Unión Europea, mercados hacia los que se destina el 100% de la producción local: cajas de cambio, ejes y sistemas de transmisión.

Un actor clave en la economía tucumana

La planta de Scania en Colombres concentra cerca del 15% de las exportaciones de la provincia y sostiene 600 empleos directos, además de contratados. Por ese peso económico, cada interrupción genera preocupación en el sector productivo y sindical.

En agosto, el director de la planta, Dante Gonella, había señalado que las suspensiones buscan “adecuar la actividad al nivel actual de pedidos y garantizar la sustentabilidad de la operación a largo plazo”. Recordó además que en 2020 la fábrica amplió su personal en más de 200 operarios para responder a una demanda excepcional, puestos que en su mayoría se mantienen.

Pese al retroceso en los mercados externos, Gonella destacó que el consumo interno en Argentina empieza a dar señales de repunte, lo que alimenta expectativas de estabilidad para el futuro cercano.

Desde la compañía remarcaron que la prioridad es preservar los empleos y sostener la presencia de Scania en el país, aunque reconocieron que la dependencia exportadora plantea un desafío en un contexto de volatilidad global.