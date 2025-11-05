La Municipalidad convocó a una mesa de diálogo ampliada para este viernes La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, recibieron este miércoles a dirigentes del gremio de UTA. Confirmaron que el viernes se realizará una reunión con representantes del Concejo Deliberante, empresarios y el sindicato. Desde el municipio insistieron en que el conflicto es “entre privados”, pero advirtieron que se aplicarán sanciones si no se cumple el servicio.

El conflicto del transporte público de pasajeros volvió a tensarse luego de la suspensión de más de 150 choferes decidida por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y el anuncio del gremio de UTA de una posible paralización del servicio para este jueves en las líneas urbanas, de la 1 a la 19. Ante este escenario, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibió este miércoles por la tarde a referentes del sindicato que representa a los choferes, encabezados por su titular, César González, con el objetivo de escuchar la postura del sector y reiterar el llamado al diálogo entre las partes.

En ese contexto, se confirmó que fue convocada para este viernes 7 a una mesa de diálogo ampliada, con el objetivo de buscar una salida consensuada entre todas las partes involucradas: empresarios, gremio, Concejo Deliberante y autoridades locales.

Tras la audiencia, que tuvo lugar en la sede municipal de Lavalle y 9 de Julio, la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, dejó en claro que el conflicto excede a la competencia del Municipio y sostuvo que la situación es un tema entre privados, entre la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y el gremio. “Es una cuestión laboral entre esas dos partes. La Municipalidad no tiene injerencia sobre eso”, afirmó.

Giuliano informó que ya mantuvieron conversaciones con el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y con el titular de la Comisión de Transporte, José María Franco, con quienes se acordó convocar a una reunión formal el próximo viernes a las 10 h en la sede del cuerpo.

En cuanto a la medida de fuerza anunciada para este jueves, Giuliano adelantó que se pidió al gremio que la revea. “Le pedimos a la UTA que revise la situación. César González mostró predisposición para hacerlo, porque el viernes está prevista la reunión donde podremos tratar las cuestiones de fondo”, dijo.

En tanto, el secretario general de la UTA, César González, agradeció la convocatoria del municipio y confirmó que el gremio evaluará la posibilidad de levantar la medida.

“Agradezco la invitación del secretario de Transporte. Nos recibieron bien y plantearon la posibilidad de levantar la medida de fuerza porque hay una reunión el viernes. Yo esto lo tengo que trasladar al cuerpo orgánico del gremio, que es el cuerpo de delegados, y ellos son los que me van a facultar para levantar o continuar la medida”, explicó.

El dirigente gremial advirtió que los empresarios ratificaron las suspensiones y que la situación podría agravarse. “Yo creo que no van a ser 150, sino un poco más. Han ratificado la medida y dijeron que será rotativa. Nosotros no vamos a permitir que ningún trabajador sufra descuentos en sus remuneraciones cuando cobre el mes de noviembre”, dijo.

Sobre el desarrollo de la medida de fuerza sorpresiva adoptada durante la siesta de este miércoles, González aclaró que “hubo colectivos que se dirigieron a la Municipalidad”, y precisó que la asamblea se realizó en las puntas de línea. “Les pedimos a los choferes que, cuando quedaran sin pasajeros, fueran a la terminal o a la punta de línea más cercana para informarles lo que estaba pasando”, explicó. El gremialista confirmó luego que los colectivos retomaron el servicio. “Ya se levantó la medida. Era una asamblea en punta de línea hasta las cinco de la tarde, y ya están circulando todos los micros normalmente”, aseguró.

Por último, González dijo que los más perjudicados por este conflicto son los usuarios y los trabajadores. “A través del diálogo con los empresarios no pudimos llegar a un acuerdo, y si no tenemos respuesta favorable, no nos queda otra alternativa que tomar medidas para ser escuchados. Ojalá sea un problema pasajero y que los trabajadores no se vean afectados por decisiones que no tomaron ellos”, concluyó.