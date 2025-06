Se realiza la jornada de alegatos en el juicio al ex rector Juan Alberto Cerisola Sin jueces e imputados presentes en la sala, todos vía online, el Ministerio Público inició los alegatos tras 13 meses de debate en la causa en la que se juzga al ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola y otros ex funcionarios de la Universidad.

