Se realizó en Tucumán el XVI Congreso de Alzheimer y Demencias de Argentina El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, estuvo presente en esta importante actividad que se realizó en el Hotel Sheraton Tucumán, la misma inició hoy y finaliza el día de mañana. Las jornadas son gratuitas y abiertas al público en general.

El evento, organizado por RADA (Red de Alzheimer y Demencias Argentina) y la Fundación León, cuenta con plenarios, charlas y paneles, además de tener como speaker principal al neurocientífico y diputado nacional, Facundo Manes. En la oportunidad Tucumán es la anfitriona de esta cumbre inédita de organizaciones, especialistas, familiares y cuidadores de personas con Alzheimer.

Al respecto, el responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, expresó: “Estas son unas jornadas sumamente importantes ya que muchas personas padecen esta enfermedad y es fundamental poder diagnosticarlas precozmente, hacer los tratamientos y el acompañamiento de la patología que no tiene una receta única. La idea es que la persona pueda ser feliz, que no tenga dificultades, no sufra y que de pronto ese acompañante familiar tenga las mayores posibilidades de seguir con su rutina familiar y laboral”.

“Nuestro Sistema de Salud tiene el apoyo del gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo quien prioriza a la salud junto con la educación y la seguridad, esto nos da la posibilidad de estar en este tipo de etapas de la de la vida de las personas, acompañando al adulto mayor. En nuestra provincia creamos el primer Consejo de Alzheimer con la primera ley que existe en el país, esta es una gran responsabilidad porque seguramente va a abrir las puertas para que otras provincias lo repliquen”.

Asimismo, el funcionario destacó que el Consejo está integrado por una articulación de formada por la facultad, la ciencia, la academia, la investigación, las organizaciones, el Sistema Público de Salud, entre otros organismos.

“Cuando existe una enfermedad que depende de salud pública, tenemos que acercarnos a las familias, las fundaciones, los acompañantes y fundamentalmente al paciente. Hoy se dieron los primeros pasos junto el doctor Facundo Manes y Diego Aguilar de la Fundación León, quienes están propiciando el borrador de esta ley que debería ser aprobada por unanimidad a nivel nacional ya que es un problema de salud que ataña a mucha gente”, enfatizó.

Estuvieron presentes en el inicio de la jornada el diputado, doctor Pablo Yedlin, la Intendenta de San Miguel de Tucumán, doctora Rossana Chahla, Diego Aguilar de ADI y la Fundación León; Noemí Medina de RADA; Silvia López de la Facultad de Psicología de la UNT; Selva Marasco embajadora de RADA; Julio Picabea de la Fundación León, entre otras autoridades.

Por su parte, el neurólogo Facundo Manes, comentó: “Estas patologías son un problema global que tiene un impacto económico y humano muy importante, ya que no solo afecta al paciente sino a toda la familia. En Argentina se necesita una ley nacional y un plan para la enfermedad del Alzheimer y en ese sentido Tucumán ha dado el paso inicial, es por ello que estamos orgullosos de estar acá ya que podremos potenciar a nivel nacional la existencia de un proyecto para enfrentar esta enfermedad”.

Y añadió: “Tucumán realizó un proyecto de ley que hoy el Ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, presentó y estamos muy entusiasmados con eso, ya que nos puede facilitar el enfrentar uno de los grandes problemas que tiene la sociedad mundial a nivel actual que es la salud mental. La enfermedad de Alzheimer impacta no solo en lo humano, en la persona, sino en la economía de los países”.

Siguiendo esta línea, Manes destacó que tomarán el modelo de Tucumán con la Asociación Internacional de Alzheimer, para plantearla en el Parlamento Nacional. Claramente falta una política pública para coordinar y enfrentar las enfermedades del cerebro.

“Se calcula que en Argentina hay alrededor de 400 mil personas que padecen de Alzheimer y esa cifra se va a triplicar en el futuro porque el principal factor de riesgo de esta patología es la edad, sabemos que, en el cerebro, los cambios aparecen unas décadas antes de que se manifiesten los síntomas, es por ello que a esos 400 mil hay que agregarle muchas personas que en su cerebro ya están teniendo cambios que van a llevarlos al Alzheimer”, cerró.

A su vez, la doctora Diana Olga Cristalli, presidenta de Alma en La Plata, una asociación que lucha contra el mal de Alzheimer y Alteraciones semejantes en la República Argentina, entidad de bien público y asociación voluntaria sin finalidad de lucro en la que sus miembros, mediante la práctica solidaria, buscan el mejoramiento de la comunidad, comentó: “El motivo que me trajo justamente es celebrar la reunión de RADA, que convoca a todas las Almas del país para conformar esto, además de aplaudir y felicitar a todo el equipo de la Fundación León y a Tucumán por sacar la primera ley nacional sobre el Alzheimer”.

Y añadió: “En la jornada de hoy terminé totalmente cautivada y fascinada por las palabras que usaron muchos de los que disertaron, especialmente lo que expresó el Ministro de Salud ya que intenta brindar una cobertura de la salud, no solamente desde el punto de vista físico, sino anímico y eso no es habitual dentro de la medicina”.

“Es muy importante que en Tucumán estos pacientes tengan la atención necesaria ya que los números en la provincia son altos y se considera que, en la gente de más de 60 años el 4,8 por ciento tiene algún deterioro cognitivo. El índice de demencia que tenemos en nuestro país es altísimo y muchos no tienen un diagnóstico temprano o no acceden al tratamiento, es por esto que consideramos que enfrentamos un problema serio”, cerró.

Finalmente, Federico Díaz Marino, director Ejecutivo adjunto de la Fundación León, dijo estar muy contento por el encuentro y el diálogo intersectorial. “Aquí están presentes en el congreso abierto la sociedad civil, el estado y el sector privado para poder encontrar una respuesta integral a el Alzheimer y las demencias”.

“En la mañana de hoy tuvimos el acompañamiento de 2 diputados a nivel nacional, el Ministro de Salud y la Intendenta de la ciudad, además de contar con la presencia de más de 20 organizaciones de todo el país, que representan la Red Argentina de Alzheimer y otras Demencias, para nosotros es sumamente importante este intercambio entre la sociedad civil y las voces de todos para poder concluir con un plan nacional”, finalizó.

Fuente Comunicación Tucumán