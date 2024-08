Se suspendió la reunión entre los dirigentes de UTA Y miembros de AETAT AETAT y el gremio de UTA tenían una reunión programada para hoy al mediodía.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis García, miembro de AETAT, habló con Vivo Mediodía y confirmó que se suspendió la reunión en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), donde los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) buscaban avanzar en sus reclamos salariales.

“Se postergó debido a que mañana hay una reunión entre UTA, FATAP y el Ministerio de Transporte de la Nación, esperaremos el resultado de ese encuentro, para reunirnos con el gremio local”.

García también hizo referencia a un ofrecimiento salarial

“Todo está en conversaciones, no hay propuesta formal realizada a UTA Tucumán, hay otras provincias o jurisdicciones que ya acordaron la paritaria y eso fue en función de que gobiernos provinciales les aumentaron las compensaciones tarifarias o lograron aumentos de tarifas. En el caso nuestro, no tenemos ninguna de esas alternativas, ya que los concejales dijeron que no están dadas las condiciones para el aumento del boleto”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno aprobó los criterios para emitir el Certificado Único de Discapacidad sin vencimiento

“Desde el ultimo aumento, que fue en el mes de marzo, hasta hoy, y que no tenemos contemplada la inflación de julio, estamos hablando de un 32% de aumento. Por lo menos necesitamos ir recuperando los valores inflaciones para salir de la situación en la que estamos. Todos los aumentos que conseguimos se van en sueldos, por eso no tenemos la posibilidad de ir renovando la flota de las unidades. Si hacemos un estudio técnico completo, el boleto debe estar más allá de los $1.000, pero dada la situación económica actual deberíamos estar cerca de los $940”.

En una entrevista vía Zoom con Andrea Courtade, vocal de AETAT, se confirmaron las dificultades que enfrentan las empresas de transporte para hacer frente a los pedidos de los trabajadores. Courtade señaló que, aunque las paritarias ya se han firmado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el conflicto persiste en el interior del país. “Lamentablemente, no están dadas las condiciones para que podamos cumplir con lo exigido en la paritaria”, afirmó Courtade.

El gremio de UTA exige que se incluyan montos adeudados y se superen los porcentajes previstos, lo que resultaría en sueldos cercanos a los 1.700.000 pesos por trabajador. Frente a esto, los empresarios del transporte sostienen que las cuentas no cierran y que la situación financiera del sector no permite cumplir con estas demandas.

Courtade también explicó que la reunión de hoy intentaba buscar un entendimiento entre el gobierno provincial, municipal y los representantes gremiales, especialmente en lo que respecta al costo del transporte. “Estamos tratando de encontrar una manera de llegar a un acuerdo, pero las provincias del interior, incluida Tucumán, no están en condiciones de asumir estos costos”, comentó.

La situación es aún más compleja para las empresas de transporte urbano, que enfrentan serias dificultades debido a las tarifas reducidas que se cobran a estudiantes y otros grupos con beneficios de gratuidad. En la reunión se discutió la posibilidad de solicitar al Consejo Deliberante un ajuste en las tarifas para reflejar mejor los costos reales del servicio.