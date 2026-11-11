Secuestraron cocaína y marihuana en un camión de encomiendas Efectivos de Drogas Peligrosas y del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo interceptaron un cargamento con un kilo de cocaína y 10 kilos de marihuana. Dos sospechosos fueron detenidos en Concepción tras un seguimiento coordinado.

En un trabajo conjunto entre efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo y de la Dirección de Drogas Peligrosas Norte, se secuestraron un kilo de cocaína y 10 kilos de marihuana que eran transportados en un camión de encomiendas.

En ese sentido, el subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rufino Medina, explicó que el procedimiento se inició el domingo pasado, cuando personal de la Dirección de Puestos Fronterizos detuvo la marcha de un camión de encomiendas en el Destacamento Cabo Vallejo, ubicado sobre la Ruta Nacional N.° 9, a la altura del kilómetro 1.371, en el límite con Salta.

“Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un kilo de cocaína y 10 kilos de marihuana”, aseguró.

El Juzgado Federal N.° 2 dispuso que la Unidad de Drogas Peligrosas llevara adelante las investigaciones para identificar a los destinatarios de las sustancias.

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“Con un kilo de cocaína se pueden fraccionar alrededor de 10.000 ravioles de la sustancia y, con los 10 kilos de marihuana, unos 100.000 bagullos”, agregó Medina.

Por su parte, el subcomisario Ramón Racedo, a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas Norte, dijo: “Mientras realizábamos las medidas para establecer el paradero de los destinatarios, efectuamos un seguimiento desde el parque industrial de la empresa de encomiendas hasta la sucursal de Concepción. Cuando llegaron los dos hombres, de 25 años, los detuvimos y quedaron incomunicados”.

Por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737, se procedió al secuestro de los bultos que contenían la droga y de la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos.

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“Finalmente, la Unidad Fiscal interviniente ordenó que los acusados fueran trasladados a la Unidad Regional Norte hasta que prestaran declaración ante la Justicia”, concluyó Racedo.

Fuente Comunicación Tucumán