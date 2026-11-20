Un tráiler pediátrico recorrerá los barrios de la capital para brindar atención médica La unidad móvil fue presentada por Rossana Chahla y Miguel Acevedo y cuenta con tres consultorios destinados a controles infantiles y distintas especialidades.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, presentó la nueva Unidad Pediátrica Móvil Municipal, un tráiler sanitario equipado con tres consultorios que recorrerá distintos barrios de la capital para brindar atención especializada a niños y niñas. El dispositivo permitirá ampliar los controles preventivos, facilitar el acceso a consultas médicas y detectar de manera temprana posibles dificultades en el crecimiento y desarrollo infantil.

La presentación se realizó en Plaza Independencia, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Infancia, y contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, autoridades provinciales y municipales, equipos de salud y familias. La unidad dispone de dos consultorios pediátricos para controles de salud, seguimiento del crecimiento, evaluación del desarrollo y atención de enfermedades frecuentes, además de un tercer espacio destinado a distintas especialidades.

El tráiler ofrecerá prestaciones de fonoaudiología, psicología, odontología y nutrición, así como evaluaciones oftalmológicas a través del programa Ecolentes y controles cardiovasculares mediante electrocardiogramas. También buscará identificar señales de alerta vinculadas al neurodesarrollo y la comunicación infantil, con derivaciones y seguimiento articulados con Casa Azul y el Centro de Tartamudez. El servicio complementará la atención de los 14 Centros de Atención Comunitaria (CAC) del Municipio.

Chahla destacó la importancia de la atención primaria de la salud

La intendente sostuvo que la nueva unidad apunta a acercar los controles médicos a las familias y garantizar que todos los niños tengan acceso a evaluaciones durante sus primeros años de vida, independientemente del barrio en el que residan. Destacó el rol de la atención primaria para detectar patologías de manera temprana y permitir intervenciones oportunas.

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El móvil comenzará a funcionar este viernes y recorrerá distintos barrios de la ciudad, cuyos cronogramas serán publicados en los canales oficiales municipales. El equipo estará integrado por dos pediatras, profesionales de fonoaudiología y una nutricionista especializada en infancia. Los controles incluirán vacunación, peso, talla, perímetro cefálico, audición, visión y otros indicadores del desarrollo.

La atención estará destinada principalmente a niños de entre cero y cinco años y se organizará mediante operativos territoriales de tres días por barrio, sin turnos telefónicos. Durante la primera jornada se realizarán las inscripciones y luego se atenderá a los pacientes, mientras que un cuarto día quedará reservado para derivaciones e interconsultas cuando sea necesario. También podrán confeccionarse fichas médicas escolares, aunque la intención es mantener el servicio activo durante todo el año.

“La salud es política de Estado en Tucumán”

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó la importancia de la prevención y de los controles durante los primeros años de vida, y alentó a las familias a acercarse al tráiler para detectar posibles dificultades de salud a tiempo. Remarcó que la presencia del móvil en los barrios facilitará el acceso a consultas y evaluaciones de audición, visión y desarrollo infantil, especialmente para quienes tienen dificultades para trasladarse.

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Asimismo, valoró el esfuerzo municipal para conformar el equipo de profesionales, en un contexto de dificultades para conseguir pediatras, y sostuvo que la iniciativa permitirá acompañar a las familias y prevenir complicaciones mediante controles oportunos.

Múltiples especialidades médicas

El director de Salud municipal, Alejandro Bonari, explicó que el Municipio acondicionó el vehículo para convertirlo en una unidad sanitaria y sumar profesionales de distintas áreas. El objetivo, señaló, es dar respuesta a las patologías más frecuentes de la atención primaria en los sectores más vulnerables.

El equipo contará con pediatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, oftalmólogos y una psicóloga. Los recorridos serán publicados y actualizados en la página oficial de la Municipalidad, mientras que los casos que requieran atención de mayor complejidad serán derivados al SIPROSA y, cuando corresponda, al Hospital de Niños Jesús u otros centros indicados por el sistema de salud.

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Una jornada por el Día Mundial de la Infancia

La presentación del tráiler formó parte de una jornada recreativa, educativa y de concientización organizada en Plaza Independencia, con una temática circense y stands de distintas áreas municipales que ofrecieron juegos, actividades participativas y asesoramiento a las familias.

Participaron las direcciones de Salud, Niñez y Juventud, las áreas de Inclusión, Género y Diversidad, Población Animal y Adultos Mayores, además del Circuito Municipal de las Infancias. Casa Azul también estuvo presente con la campaña “Más luces, menos ruido”, destinada a concientizar sobre las necesidades de las personas con sensibilidad auditiva.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre y recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, así como la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. La fecha busca promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellos el acceso a la salud, la educación, la protección y el desarrollo integral.

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