Secuestraron más de 600 kilos de hojas de coca, electrodomésticos y dinero en efectivo Personal de la Dirección de Unidades Especiales desarticuló la maniobra que pretendía ingresar a la provincia más de 600 kilogramos de hojas de coca y decenas de electrodomésticos de contrabando, entre ellos aires acondicionados.

De acuerdo con lo informado por el comisario general Fabio Ferreyra, director de Unidades Especiales, el procedimiento se llevó a cabo este lunes pasado el mediodía.

“En el marco del Operativo Lapacho que desarrollamos durante todos los días de manera firme, hoy cerca de las 12:30 desde Cabo Vallejo nos informan acerca de dos hombres quienes estarían operando como punteros; de inmediato se conforma un dispositivo especial con el Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) que se dirige hacia la Ruta 312 en dirección de la localidad de Chuscha. También se dispone un control en la zona de El Tala y se desplaza un equipo por la ruta 305 hacia la zona de montañas, debido a que desde el paraje La Candelaria en Salta hay un cruce que se une con el cerro Medina; esa ruta desemboca en la localidad del Chorrillo y Villa Padre Monti en nuestra provincia”, precisó el director.

Según informa Ferreyra, una de las camionetas es interceptada en la zona de Río Nio por personal a cargo del subdirector, el comisario mayor Daniel Robles; este vehículo transportaba un cargamento de electrodomésticos de una importante valuación y tripulada por dos hombres.

“Al continuar con la búsqueda del segundo vehículo, en la zona de El Chorrillo logran interceptarlo (también de una Amarok blanca) ; este rodado traía hace 600 kilos de hojas de coca y 7 millones de pesos por lo que ambas camionetas son trasladadas hasta la sede de esta Dirección”, precisó Ferreyra.

MIRA TAMBIÉN Causa Vélez: sobreseyeron a los cuatro futbolistas

Finalmente, el director del Área confirmó que son seis los hombres demorados, cuatro de ellos oriundos de Salta de las localidades Aguas Blancas y Orán, y dos tucumanos con domicilio en Las Talitas. Asimismo, confirmó que intervino la Justicia Federal.

Fuente Comunicación Tucumán