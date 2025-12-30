De acuerdo con lo informado por el comisario general Fabio Ferreyra, director de Unidades Especiales, el procedimiento se llevó a cabo este lunes pasado el mediodía.
“En el marco del Operativo Lapacho que desarrollamos durante todos los días de manera firme, hoy cerca de las 12:30 desde Cabo Vallejo nos informan acerca de dos hombres quienes estarían operando como punteros; de inmediato se conforma un dispositivo especial con el Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) que se dirige hacia la Ruta 312 en dirección de la localidad de Chuscha. También se dispone un control en la zona de El Tala y se desplaza un equipo por la ruta 305 hacia la zona de montañas, debido a que desde el paraje La Candelaria en Salta hay un cruce que se une con el cerro Medina; esa ruta desemboca en la localidad del Chorrillo y Villa Padre Monti en nuestra provincia”, precisó el director.
Según informa Ferreyra, una de las camionetas es interceptada en la zona de Río Nio por personal a cargo del subdirector, el comisario mayor Daniel Robles; este vehículo transportaba un cargamento de electrodomésticos de una importante valuación y tripulada por dos hombres.
“Al continuar con la búsqueda del segundo vehículo, en la zona de El Chorrillo logran interceptarlo (también de una Amarok blanca) ; este rodado traía hace 600 kilos de hojas de coca y 7 millones de pesos por lo que ambas camionetas son trasladadas hasta la sede de esta Dirección”, precisó Ferreyra.
Finalmente, el director del Área confirmó que son seis los hombres demorados, cuatro de ellos oriundos de Salta de las localidades Aguas Blancas y Orán, y dos tucumanos con domicilio en Las Talitas. Asimismo, confirmó que intervino la Justicia Federal.
Fuente Comunicación Tucumán