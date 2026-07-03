Secuestraron seis armas de fuego y una gran cantidad de municiones Además, los procedimientos realizados en San Miguel de Tucumán y Las Talitas permitieron la aprehensión de dos hombres, en el marco de una investigación por un asalto ocurrido días atrás en Alderetes.

El jueves, el segundo jefe de la Comisaría de Alderetes, subcomisario Javier Brandán, indicó que la investigación comenzó tras un robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido el 22 de junio, alrededor de las 5 de la mañana, sobre la ruta Alternativa, cerca de la rotonda de Los Gutiérrez, en Alderetes. En esa oportunidad, dos personas que circulaban en una motocicleta de baja cilindrada fueron interceptadas por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas, quienes, mediante amenazas con un arma de fuego, les sustrajeron sus pertenencias y el rodado.

“A raíz de ello, se conformó un equipo de trabajo investigativo y se solicitaron diversas medidas de allanamiento, otorgadas para el día de la fecha con conocimiento de la Fiscalía de Robos y Hurtos de la I Nominación. Primeramente, se realizó una medida en la ciudad de San Miguel de Tucumán, detrás del Cementerio El Ángel, donde se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino, como así también al secuestro de su teléfono celular”, explicó Brandán.

Respecto del procedimiento realizado en Las Talitas, el subcomisario detalló: “A posterior de ello, en calle 17, entre calles 4 y 6, de la ciudad de Las Talitas, se procede a la aprehensión de una persona de sexo masculino, de nacionalidad extranjera. Es allí que, luego de realizar una minuciosa requisa en el inmueble, se procede al secuestro de diversas armas de fuego, armas largas y armas cortas, entre ellas dos escopetas calibre 12.70, dos pistolas calibre 11.25, las cuales se encontraban con la numeración de serie suprimida, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 32 largo. Se procede al secuestro de 12 cajas de cartuchos calibre 12.70, propósito general, que son de plomo, y cinco cajas de cartuchos posta de goma antitumulto, diversas cajas de cartuchos calibre 11.25, calibre 9 milímetros y calibre 32 largo. Sumado a ello, seis teléfonos celulares”.

Brandán agregó que toda esa situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía actuante, que ordenó la aprehensión del propietario del inmueble y el secuestro de todos los elementos mencionados. Asimismo, indicó que sobre ambos aprehendidos ya se solicitaron las planillas prontuariales y de antecedentes y que, una vez que se tengan los resultados, se continuará con la tramitación pertinente.

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Por último, el segundo jefe policial concluyó: “La investigación continúa. Continuamos con el análisis de cámaras y todo lo que respecta al análisis de los artefactos celulares, lo que llevará a cabo otras medidas judiciales”.

Fuente Comunicación Tucumán