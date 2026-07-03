Presentaron el programa oficial por el 210° Aniversario de la Independencia El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el presidente de la Nación, Javier Milei, participará de la tradicional Vigilia Patria del 8 de julio en la Casa Histórica. El mandatario provincial invitó a toda la comunidad a sumarse a los festejos patrios que conmemorarán un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Programa oficial de los actos.

Tucumán ultima los preparativos para celebrar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con una nueva edición de la Vigilia Patria en la Casa Histórica. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien asistirá a las actividades previstas para la noche del 8 de julio.

El mandatario explicó que la confirmación llegó desde el Gobierno nacional y destacó el significado institucional de la visita presidencial para la provincia.

“La Secretaría General de la Presidencia nos confirmó que viene el Presidente el día 8, a las 20 aproximadamente, a participar de la vigilia en la Casa Histórica. Es importante que el Presidente venga, porque Tucumán es la capital simbólica de la República Argentina”.

Jaldo también informó que la ceremonia contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales y representantes de los tres poderes del Estado.

“Seguramente el licenciado Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, va a estar presente, como muchos de los ministros, diputados y senadores nacionales, que nos van a estar acompañando. Lo mismo que todas las autoridades provinciales de los tres poderes”.

Asimismo, el gobernador convocó a toda la ciudadanía a participar de una fecha que representa uno de los hitos más importantes de la historia argentina: “Estos festejos patrios no son solo de las autoridades. Por eso nosotros estamos invitando a todo el pueblo tucumano para que acompañen y que juntos podamos rendir un homenaje a nuestros próceres”.

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Programa oficial de actividades por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Día 08 de julio

– Horas: A partir de las 14:30

Lugar: Explanada del Palacio de Gobierno

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“Homenajeando a la Patria desde Tucumán”

– Horas: 20:30

Lugar: Teatro San Martín

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Función Extraordinaria: “Celebrando la Independencia”

– Horas: 23:00

Lugar: Museo Casa Histórica de la Independencia

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Vigilia Patria- Homenaje a los Próceres de 1816

Día 09 de julio

– Horas: 09:30

Lugar: Explanada del Palacio de Gobierno

Tradicional Chocolate

– Horas: 10:30

Lugar: Mástil Plaza Independencia

Izamiento de la Enseña Nacional

– Horas: 11:00

Lugar: Iglesia Catedral

Solemne Tedeum

– Horas: 12:00

Lugar: Parque 9 de Julio (Av. Soldati esq. Haití)

Gran Desfile Cívico Militar

Fuente Comunicación Tucumán