Informan restricciones al tránsito en la Ruta Provincial Nº 307 Debido a las bajas temperaturas y a la persistencia de condiciones climáticas adversas en la zona de montaña, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene restricciones preventivas al tránsito en distintos tramos de la Ruta Provincial N.º 307. Las medidas permanecerán vigentes hasta las 12:00 horas y tienen como objetivo resguardar la seguridad de los usuarios.

La Dirección Provincial de Vialidad informa que, debido a la persistencia de condiciones climáticas adversas y a las bajas temperaturas registradas en la zona de montaña, se mantienen restricciones preventivas al tránsito sobre distintos tramos de la Ruta Provincial N.º 307.

Tramo Tafí del Valle (km 60) – Amaicha del Valle (km 115)

Se registra la persistencia de condiciones adversas que afectan la seguridad vial. Personal de Vialidad Provincial continúa realizando tareas de monitoreo permanente en el sector.

Condición de tránsito: Se extiende la restricción vehicular hasta las 12:00 horas.

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Tramo Acheral – Tafí del Valle

Durante las primeras horas de la mañana se detectó congelamiento de la calzada en el puente ubicado en el km 42, además de neblina densa con baja visibilidad entre los km 38 y 50.

Tras el monitoreo realizado por personal de Vialidad y en resguardo de la seguridad de los usuarios, se dispuso el corte preventivo de la circulación entre Acheral (km 13) y Tafí del Valle (km 50), desde las 07:00 hasta las 12:00 horas.

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Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.

Vialidad Provincial recuerda que estas medidas tienen como único objetivo preservar la seguridad de quienes transitan por la red vial provincial.

Fuente Comunicación Tucumán