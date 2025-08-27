Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa en octubre El Gobierno nacional oficializó los montos que percibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos que participen en las elecciones del 26 de octubre.

La medida quedó establecida en la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.

Autoridades de mesa

Cada ciudadano que cumpla esa función recibirá $40.000 en concepto de viático. A su vez, quienes asistan a las capacitaciones reconocidas por la Justicia Nacional Electoral tendrán un adicional de $40.000.

El Gobierno explicó que este incentivo busca “estimular la participación en las actividades de capacitación y mejorar el desenvolvimiento de los comicios”.

Delegados electorales

Delegados de locales de votación : $80.000. MIRA TAMBIÉN Abrieron el celular de Diego Spagnuolo y hay un primer resultado

Delegados judiciales: un adicional de $40.000 si cumplen con la remisión de reportes e incidencias durante la jornada.

La Cámara Nacional Electoral precisó que una parte del viático (aproximadamente el 30%) se pagará solo a quienes efectivamente presenten esos reportes.

Verificación tecnológica

Quienes estén a cargo de la verificación biométrica de identidad percibirán $120.000, monto que incluye viático y capacitación.

MIRA TAMBIÉN Guillermo Francos va hoy al Congreso en medio del escándalo por los audios

Forma de cobro

El pago se hará efectivo luego de las elecciones. Los beneficiarios podrán optar por:

aplicación del Correo Argentino ,

transferencia bancaria , MIRA TAMBIÉN Se disparan las tasas: plazos fijos ya superan el 50% y el crédito se encarece

billetera virtual ,

o cobro presencial en una sede del Correo.

El derecho a percibir el viático tendrá validez durante los 12 meses posteriores a la elección.

MIRA TAMBIÉN El dólar se mantuvo estable pero el riesgo país saltó a 829 puntos

La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones y enviar al Correo Argentino la nómina de las personas habilitadas para cobrar, con el número de mesa correspondiente.