La medida quedó establecida en la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.

Autoridades de mesa

Cada ciudadano que cumpla esa función recibirá $40.000 en concepto de viático. A su vez, quienes asistan a las capacitaciones reconocidas por la Justicia Nacional Electoral tendrán un adicional de $40.000.

El Gobierno explicó que este incentivo busca “estimular la participación en las actividades de capacitación y mejorar el desenvolvimiento de los comicios”.

Delegados electorales

La Cámara Nacional Electoral precisó que una parte del viático (aproximadamente el 30%) se pagará solo a quienes efectivamente presenten esos reportes.

Verificación tecnológica

Quienes estén a cargo de la verificación biométrica de identidad percibirán $120.000, monto que incluye viático y capacitación.

Forma de cobro

El pago se hará efectivo luego de las elecciones. Los beneficiarios podrán optar por:

El derecho a percibir el viático tendrá validez durante los 12 meses posteriores a la elección.

La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones y enviar al Correo Argentino la nómina de las personas habilitadas para cobrar, con el número de mesa correspondiente.

