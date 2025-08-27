La medida quedó establecida en la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.
Autoridades de mesa
Cada ciudadano que cumpla esa función recibirá $40.000 en concepto de viático. A su vez, quienes asistan a las capacitaciones reconocidas por la Justicia Nacional Electoral tendrán un adicional de $40.000.
El Gobierno explicó que este incentivo busca “estimular la participación en las actividades de capacitación y mejorar el desenvolvimiento de los comicios”.
Delegados electorales
-
Delegados de locales de votación: $80.000.
-
Delegados judiciales: un adicional de $40.000 si cumplen con la remisión de reportes e incidencias durante la jornada.
La Cámara Nacional Electoral precisó que una parte del viático (aproximadamente el 30%) se pagará solo a quienes efectivamente presenten esos reportes.
Verificación tecnológica
Quienes estén a cargo de la verificación biométrica de identidad percibirán $120.000, monto que incluye viático y capacitación.
Forma de cobro
El pago se hará efectivo luego de las elecciones. Los beneficiarios podrán optar por:
-
aplicación del Correo Argentino,
-
transferencia bancaria,
-
billetera virtual,
-
o cobro presencial en una sede del Correo.
El derecho a percibir el viático tendrá validez durante los 12 meses posteriores a la elección.
La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones y enviar al Correo Argentino la nómina de las personas habilitadas para cobrar, con el número de mesa correspondiente.