Sorpresiva reunión entre el gobernador Jaldo y el ex intendente Alfaro Durante la mañana de este martes, Osvaldo Jaldo recibió en casa de Gobierno a Germán Alfaro, ex intendente de la Capital tucumana.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el presidente del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro y con la senadora nacional, Beatriz Ávila, con quienes dialogó sobre el contexto social y económico del país y de la provincia.

Del encuentro también participaron los legisladores Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña, Alfredo Toscano, Walter Berarducci y Rolando Alfaro.

Alfaro dijo: “fuimos invitado por el gobernador para tratar temas institucionales de la provincia. Es el primer encuentro de una serie de reuniones que va a tener con representantes de distintos partidos políticos. Hablamos de la institucional, del acceso a la información y de la reforma electoral, conceptos que propuso en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura el 1 de marzo”.

Además contó: “Le preguntamos por su gestión en la provincia” y en cuanto a la postura del gobernador sobre su relación con Nación, opinó: “Coincidimos que es la línea de trabajo que hay que seguir. El presidente –Javier Milei- recibe el apoyo de la gente. El gobernador está sintonía con lo que viene haciendo el presidente. Para el gobernador su prioridad es la provincia. Con lo cual nosotros coincidimos. No tenemos diferencias en cuanto a cómo se encara este proceso en este momento”.

“Creemos que tenemos que trabajar juntos y unidos. La gente no quiere que nos peleemos. La gente quiere soluciones. El Congreso todavía no ha dado ningún instrumento para que este gobierno nacional arranque. Próximamente seguramente lo hará. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros, si había que votar la Ley Ómnibus, la votamos. Si tenemos que votar el DNU, lo votamos y estamos totalmente de acuerdo con lo que significa la convocatoria para el 25 de mayo”, sostuvo.

Alfaro también dijo: “He venido acá a hablar verdaderamente de la situación por la que están pasando los tucumanos, a la situación por la que están pasando los argentinos y cómo revertimos esta situación. Sin embargo se ve un cambio”.

“El gobernador ha dado muestra de que va por el camino que nosotros también hubiéramos tomado” y señaló que tiene coincidencias con el gobernador en torno “al acceso a la información, el tema de la transparencia, de preservar y ayudar a las economías regionales: llámese limón o arándano, en la idea de crear una SAPEM para ver si se puede comercializar la energía solar. Él nos dijo que eso es algo muy importante y que tiene futuro en nuestra provincia”, manifestó

Y concluyó: “yo creo que todos los dirigentes tienen que estar trabajando unidos. La gente ya no quiere pelea, quiere soluciones. Tenemos un presidente que en este momento está salteando a toda la dirigencia política y está dialogando y está conversando con la gente. Se está reconfigurando una sociedad. Entonces también nosotros nos tenemos que reconfigurar”.

A su turno, la senadora Beatriz Ávila, destacó: “El Gobernador es aperturista, quiere dialogar. En política es importante dialogar porque si no no podes llegar a ningún acuerdo que impacte en la sociedad”.

Y remarcó: “Veo con beneplácito esta apertura que tuvo Jaldo, veo que tomó medidas de ajustes antes del Gobierno nacional, que va en sintonía con muchas de nuestras propuestas que teníamos a nivel nacional, que tienen que ver con mantener la paz social, el dialogo con todos los partidos políticos”.

Para Ávila, “Jaldo es un gobernador muy responsable, preocupado por la seguridad, la educación, la salud y la cuestión económica. Se nota que quiere hacer bien las cosas”.

Consultada por la actualidad del país, la senadora afirmó: “Estamos pasando por una de las peores crisis argentinas, peor que la del 2001, por eso quienes tenemos responsabilidades tenemos que estar la altura de las circunstancias y dar respuestas a la gente”.

En esa línea, sostuvo que hay que “dar las herramientas necesarias el nuevo Gobierno que lleva apenas 90 días y que hasta ahora, no tuvo ninguna de las herramientas como tuvieron otros gobiernos nacionales al inicio de su gestión”.

“Veo con buen augurio la convocatoria del presidente a los gobernadores para que nos pongamos en sintonía con 10 puntos claves como déficit cero, baja de impuestos, régimen previsional, reformas políticas”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán