Más personas condenadas en la causa por la construcción de una casa en El Cadillal El antiguo subjefe de la URN, el ex jefe de Infantería Norte, una sargento y una cabo fueron sentenciados a tres, dos y un año y medio de prisión condicional.

La causa penal que investiga a los miembros de la fuerza por haber empleado bienes estatales y haber usado a cuatro penados para realizar trabajos de albañilería en la vivienda de El Cadillal del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, sumó cuatro condenas. El ex subjefe de la URN, el ex jefe de Infantería Norte, una cabo y una sargento recibieron la pena de tres, dos y un año y medio de prisión condicional.

El caso salió a la luz el 11 noviembre de 2025 luego de que, por medio de una denuncia anónima al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, las autoridades descubrieran que los condenados, José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro, estaban trabajando en la casa de verano de Beltrán mientras eran custodiados por los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira.

Después de allanar el inmueble del ex jefe de la URN, de revisar los libros de las dependencias policiales de la Regional, y de tomar declaración a los reos involucrados, la fiscala Mariana Rivadeneira formuló cargos en contra de Beltrán, Trejo y Teseira. Al primero lo imputó por los delitos de peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsificación de instrumento público. A los sargentos, como partícipes secundarios de peculado habiendo participado y por el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública.

Según la hipótesis de la Fiscalía de Delitos Complejos, desde agosto de 2025 hasta noviembre, Beltrán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de los detenidos -que estaban alojados en las comisarías de Choromoro y Chuscha-, hacia la sede de la Unidad Regional Norte, ubicada en Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de las dependencias, para hacerlos trabajar en beneficio propio.

Los cuatro, junto con Trejo y Teseira, habrían sido trasladados en móviles policiales -utilizando el combustible asignado por el Ministerio de Seguridad-, hacia la villa turística para trabajar en la vivienda del ex jefe de la URN.

El pasado 27 de marzo, Beltrán fue condenado mediante un juicio abreviado a tres años y un mes de prisión efectiva y a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Nuevas condenas

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Con el avance de la pesquisa, Rivadeneira expuso un entramado de complicidad que se formó dentro de la Regional Norte, que le habría permitido al antiguo titular manejarse con impunidad durante tanto tiempo.

Ayer, otros cuatro miembros de la fuerza fueron condenados a prisión condicional mediante un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal, los defensores Augusto Avellaneda y Álvaro Zelarayán y el querellante José María Molina, en representación del Superior Gobierno de la Provincia.

– Sergio Marcelo Juárez (segundo jefe de la URN). Fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitado perpetuamente a ejercer cargos públicos por ser considerado partícipe necesario del delito de peculado de uso y de servicios y autor del delito de abuso de autoridad. Según la teoría fiscal, el comisario autorizó y organizó las salidas de Trejo y Teseira junto a los cuatro presos desde la sede de la Regional hacia la casa de Beltrán.

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– Edim Roberto Ale Nasser (jefe del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Norte). Fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser partícipe necesario del delito de peculado de uso y de servicios y autor del delito de abuso de autoridad. Fue acusado de haber acondicionado las instalaciones de la Infantería Norte -que no se encontraban habilitadas para funcionar como arresto-, para alojar a los cuatro condenados; de permitir las visitas de sus familiares en el salón del complejo mientras eran custodiados por efectivos de la División; y de proveer móviles y efectivos a su cargo para trasladar a los presos, herramientas y material de construcción al inmueble de Beltrán.

– Ivana Janet Velardez (cabo de la URN y secretaria de Juárez) y Gladys Beatriz Paz (sargento de la URN y secretaria de Beltrán). Recibieron la pena a un año y seis meses de prisión condicional y de dos años de cumplimiento de reglas de conducta por ser coautoras del delito de encubrimiento doblemente agravado por recibir u ocultar dinero proveniente de un delito y no denunciar la perpetración de un delito, y por ser funcionarias públicas. Siguiendo la imputación, al enterarse de la investigación judicial, retiraron elementos de las oficinas de sus jefes que podrían haber sido de interés para la causa.

Estado del legajo

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El convenio fue expuesto por el auxiliar de fiscal, Federico Lizárraga, y homologado por la jueza Eliana Gómez Moreira, luego de que los imputados reconocieran su responsabilidad penal en los hechos endilgados. De esta forma, ya son cinco los condenados por la polémica causa que sacudió a la provincia y a la fuerza policial. Por el momento, resta resolver la situación procesal de cuatro imputados:

– Trejo y Teseira.

– Walter Frías: el sargento prestaba servicios en la URN y, cumpliendo órdenes de sus superiores, habría realizado diferentes trabajos en la casa de Beltrán. Está cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

– Fabiana Villagrán: se encargaba del personal de la URN. Fue acusada de organizar y coordinar la salida de los policías y condenados para trabajar en la casa de El Cadillal. También se habría encargado de transmitir las indicaciones de Beltrán y de registrar falsamente todo movimiento del personal policial como misión de servicio.

Fuente La Gaceta