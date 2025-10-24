Desde el miércoles 5 de noviembre se completará el pago a los empleados estatales La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte complementaria del sueldo (80%) correspondiente a octubre para los empleados de la administración pública provincial.

24/10/2025 · 20:29