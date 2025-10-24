El depósito se realizará entre el miércoles 5 y el sábado 8 de noviembre, de acuerdo con el siguiente detalle:

🗓️ Miércoles 5 de noviembre

🗓️ Jueves 6 de noviembre

🗓️ Sábado 8 de noviembre

  • Comunas rurales

  • Municipios del interior

  • Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Paz Letrada)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Público de la Defensa

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Autárquico Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Comunales (E.R.S.E.P.T.)

  • Instituto de Desarrollo Productivo

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)

De esta manera, el Gobierno provincial completa el pago total de los haberes correspondientes al mes de octubre para todos los sectores estatales.

Cronograma pago a estatales Tuucmán

Noticias relacionadas