El depósito se realizará entre el miércoles 5 y el sábado 8 de noviembre, de acuerdo con el siguiente detalle:
🗓️ Miércoles 5 de noviembre
-
Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
-
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-
Sociedad Aguas del Tucumán
-
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
🗓️ Jueves 6 de noviembre
-
Administración Central
-
Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales, Rep. 18, Secundarias Transferidas Reps. 25, 26 y 27)
-
Defensoría del Pueblo
-
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Jubilados fuera de convenio
-
Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
-
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
-
Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
🗓️ Sábado 8 de noviembre
-
Comunas rurales
-
Municipios del interior
-
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Paz Letrada)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Público de la Defensa
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Autárquico Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Comunales (E.R.S.E.P.T.)
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
-
Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)
De esta manera, el Gobierno provincial completa el pago total de los haberes correspondientes al mes de octubre para todos los sectores estatales.