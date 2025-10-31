Susana Trimarco negó vínculos con un presunto acuerdo por el uso de un local en el Bajo En conferencia de prensa, la titular de la Fundación María de los Ángeles aclaró que la entidad administra el inmueble en cuestión por disposición judicial y desmintió haber cobrado alquileres a particulares.

La presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, se refirió este jueves a las versiones que la vinculan con un supuesto acuerdo económico con un abogado y dos personas que habrían ocupado un local en la zona del Bajo.

“Todavía oficialmente no se ha notificado de nada, pero esa gente miente. Es una grandísima mentira”, sostuvo Trimarco durante la conferencia. Según explicó, el inmueble en cuestión fue entregado a la fundación por el Poder Judicial Federal “en forma de tenencia precaria” luego de una sentencia por un caso de trata de personas en el que resultaron rescatadas cuatro mujeres.

“La Justicia nos otorgó el lugar para que podamos usarlo y sacar beneficio para las víctimas”, señaló. En ese sentido, indicó que las personas que hoy reclaman vínculo con la propiedad se presentaron como integrantes de una iglesia evangélica con un emprendimiento comercial y que el acuerdo alcanzado fue únicamente para cubrir los gastos institucionales.

“No hubo ningún contrato ni alquiler. Se acordó que ellos pagarían los servicios, como la luz y el teléfono, y ayudarían con los gastos de la casa hogar donde vivían víctimas de trata”, explicó.

Trimarco añadió que la fundación continúa trabajando en la asistencia integral de mujeres rescatadas y sus familias, y que el inmueble seguirá siendo utilizado con ese fin conforme a la disposición judicial vigente.